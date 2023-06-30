Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Rilis Single Kolaborasi Bareng Ciara, Agnez Mo: Karya Terbaik Aku!

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |12:10 WIB
Rilis Single Kolaborasi Bareng Ciara, Agnez Mo: Karya Terbaik Aku!
Agnez Mo (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Agnez Mo akan merilis karya terbarunya pada hari ini, Jumat (30/6/2023). Berjudul Get Loose, penyanyi 36 tahun ini akan berkolaborasi dengan musisi asal Amerika Serikat, yakni Ciara.

Melalui kolom deskripsi, Agnez mengaku sangat excited menantikan kehadiran lagu Get Loose. Tak ragu, Agnez bahkan menyebutnya sebagai karya terbaik selama perjalanan karir di dunia musik!

"Harus mengatakan, ini mungkin karya terbaik aku sejauh ini adalah satu hal, tetapi kegembiraan yang dibawakan lagu ini kepada aku ada di level lain. Ini hampir seperti spiritual!!," kata Agnez Mo, Jumat (30/6/2023).

Bagi Agnez Mo penciptaan lagu ini terbilang begitu berani. Terlebih kali ini, Agnez dapat menggandeng Ciara masuk ke dalam karya terbarunya yang siap dirilis hari ini.

Agnez Mo dan Ciara

"Menciptakan musik yang tak kenal takut dan tak terbatas dengan orang yang aku cintai benar-benar definisi sebuah perjalanan. DAN KEMUDIAN untuk dapat berbagi semua itu dengan Ciara ?? AJAIB," lanjut Agnez Mo.

Di sisi lain, Ciara juga tak kalah menunjukan betapa bersemangatnya dia saat ditunjuk untuk kolaborasi dengan Agnez Mo. Ia bahkan mengaku ingin mengajak semua pendengar agar bisa menikmati musiknya dengan lepas dan bahkan berdendang bersama.

"Aku kagum dengan visi kreatif Agnez sebagai seorang artis, jadi ketika dia meminta aku untuk tampil di lagu ini, saya tahu itu akan menyenangkan. Aku langsung tertarik pada energi yang menular di trek ini. Misinya adalah membuat semua orang lepas, menari dan berputar-putar BERSAMA KAMI!,” papar Ciara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
