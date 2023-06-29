1 Dekade Silet Awards, Apakah Selebriti Favoritmu Bawa Pulang Piala Tersilet?

JAKARTA - Silet Awards 2023 akan segera digelar pada Jumat 30 Juni 2023. Malam Puncak Silet Awards 2023 semakin meriah dihadiri oleh artis fenomenal Indonesia dan penyanyi ternama seperti Salma Salsabil, Nabila Taqiyyah, Rony Parulian, Putri Ariani dan Maia Estianty.

Ada 12 piala penghargaan paling dramatis yang akan diberikan kepada artis pilihan masyarakat Indonesia yang sebelumnya sudah melakukan voting. Deretan artis Tanah Air akan hadir membacakan nominasi di Silet Awards 2023 antara lain, Melaney Ricardo, Fuji An, Marsha Aruan, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Thariq Halilintar, Rendy John, Fandy Christian, Indra Bekti, Achmad Megantara, Inara Rusli, Arya Saloka, Andi Annisa dan Inge Anugrah.

Dipandu oleh host ternama Indonesia, Raffi Ahmad & Ruben Onsu, tentunya akan menambah kemeriahan dan keseruan Malam Puncak Silet Awards 2023 nanti.

Jadilah saksi dari artis-artis paling fenomenal dan tersilet yang menerima penghargaan Silet Awards 2023, pada Jumat, 30 Juni 2023 pukul 17.00 WIB, LIVE di RCTI.