HOME CELEBRITY TV SCOOP

4 Original Series Vision+ untuk Liburan AntiGabut

Siti Mutammimah , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |11:03 WIB
4 Original Series Vision+ untuk Liburan AntiGabut
Original series Arab Maklum. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Apa yang Anda lakukan di libur Idul Adha tahun ini? Untuk mengisi waktu liburan, Vision+ menawarkan sederet original series terbaik yang bisa Anda tonton bersama keluarga. 

Pertama, Roy & Marten: Sahabat Sehidup Semati yang dibintangi Gading Marten dan Tanta Ginting. Meski bergenre horor, namun serial ini juga lekat dengan nuansa komedi yang menghibur. 

Kedua, Arab Maklum yang mengambil setting kehidupan keluarga keturunan Arab yang berusaha mempertahankan tradisi di tengah modernitas. Series ini dibintangi Usama Harbatah, Dhawiya Zaida, Rachel Patricia, Martin Anugrah, dan Avi Basalamah.

Ketiga, Iiihhh Serrreemm. Serial ini mengangkat kisah misteri dan supernatural yang dikemas dalam format petualangan anak yang membawa pesan moral untuk semua umur. Serial ini dibintangi Yassien Omar, Yusuf Ozkan, dan Alleyra Fakhira. 

Keempat, Candy Caddy yang dibintangi Zulfa Maharani, Arya Vasco, Sugesta Handayani, dan Ciccio Manassero. Series ini berkisah tentang perjuangan perempuan yang bekerja sebagai caddy dalam meraih impiannya menjadi pegolf profesional. 

Original series rekomendasi dari Vision+.

Empat origial series di atas dapat Anda tonton melalui Vision+ dengan berlangganan paket Premium yang menawarkan ragam series, Video on Demand, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia.

Bagi Anda penikmat pertandingan olahraga, Vision+ juga menawarkan paket berlangganan Premium with Sports dengan tambahan channel olahraga terlengkap. Karena itu, segera unduh aplikasinya melalui Play Store atau App Store di sini.

Telusuri berita celebrity lainnya
