Rayakan Idul Adha dengan Menikmati Pesona Turki dalam Series MenemukanMu di Vision+

JAKARTA – Warga muslim seluruh dunia memeringati Idul Adha 1444 Hijriah, pada hari ini (29/6/2023). Di Indonesia, perayaan ini menjadi libur nasional yang membuat Anda punya banyak luang untuk bersilaturahmi dengan orang-orang terdekat.

Untuk itu, Vision+ menawarkan tayangan religi MenemukanMu yang terdiri dari delapan episode dan bisa ditonton bersama keluarga. Mengambil setting Turki, series ini berkisah tentang perempuan bernama Raya (Yoriko Angeline) yang mengunjungi Konya, Turki.

Perjalanan itu dilakukannya untuk melepaskan diri sejenak dari masalah hidup yang tengah dihadapinya. Di sana, Raya mulai mengkaji syair-syair milik Jalaluddin Rumi yang merupakan penyair idolanya.

Di kota itu pula hati Raya bertaut dengan Ardi (Andryos), pria asal Indonesia yang menuntut ilmu di Turki. Namun di lain pihak, Ikhsan (Angga Asyafriena) kekasih yang ditinggalkannya di Indonesia juga berusaha memenangkan hatinya kembali.

BACA JUGA: Dewi Perssik Laporkan Sikap Ketua RT ke Kelurahan

Serial MenemukanMu merupakan tontonan yang cocok dinikmati pada momen Idul Adha. Pasalnya, proyek arahan Eman Pradipta itu bercerita tentang pengorbanan dan rasa ikhlas, seperti Raya yang berusaha keluar dari trauma yang menghantuinya.