Uya Kuya Ungkap Alasannya Kurban 4 Sapi di Tempat Berbeda

JAKARTA - Uya Kuya dan keluarga tahun ini kurban empat sapi di Hari Raya Idul Adha. Menariknya, setiap sapi milik Uya Kuya ditaruh di empat wilayah yang berbeda.

Diketahui empat wilayah dimaksud diantaranya Menteng Atas, Karet, Johar Baru serta Kebayoran Lama. Sehingga Uya Kuya dan keluarga pun, melakukan perjalanan keempat lokasi tersebut.

"Hari ini kita kegiatannya potong sapi kurban kita alhamdulilah hari ini kita kurban empat sapi yang kita sebar di empat wilayah," kata Uya Kuya ditemui di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Uya Kuya mengatakan, biasanya ia memotong hewan kurbannya di satu wilayah semata. Namun untuk tahun ini berbeda, lantaran ia ingin pembagian dagingnya lebih merata untuk warga di DKI Jakarta.

"Insya Allah tepat sasaran ya, yan emang benar-benar warga yang harus dapetkan,"ucap Uya Kuya.

"Tadi pagi pertama di Menteng Atas, depan rumah, di Setiabudi, terus ke Karet Kuningan Setiabudi, terus abis itu kita ke Johar Baru, Jakarta Pusat, terus terakhir ini di tempat Astrid waktu kecil, di Cidodol, Kebayoran Lama," lanjutnya.

Selain itu, jumlah hewan kurban tahun ini adalah yang terbanyak ia miliki dari tahun sebelumnya.

"Nggak, ini baru kali ini kita turun empat, biasanya kita cuma satu sama dua," jelas Uya Kuya.

"Biasanya kita kalau kurban di rumah, orangtua, di komplek kan, tapi kita rasa di sana sudah banyak, jadi kita sebar aja di tempat lain," katanya lagi.

BACA JUGA: