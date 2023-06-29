Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Uya Kuya Ungkap Alasannya Kurban 4 Sapi di Tempat Berbeda

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |05:02 WIB
Uya Kuya Ungkap Alasannya Kurban 4 Sapi di Tempat Berbeda
Uya Kuya kurban 4 ekor sapi (Foto: IG Uya Kuya)
A
A
A

JAKARTA - Uya Kuya dan keluarga tahun ini kurban empat sapi di Hari Raya Idul Adha. Menariknya, setiap sapi milik Uya Kuya ditaruh di empat wilayah yang berbeda.

Diketahui empat wilayah dimaksud diantaranya Menteng Atas, Karet, Johar Baru serta Kebayoran Lama. Sehingga Uya Kuya dan keluarga pun, melakukan perjalanan keempat lokasi tersebut.

"Hari ini kita kegiatannya potong sapi kurban kita alhamdulilah hari ini kita kurban empat sapi yang kita sebar di empat wilayah," kata Uya Kuya ditemui di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Uya Kuya kurban 4 ekor sapi

Uya Kuya mengatakan, biasanya ia memotong hewan kurbannya di satu wilayah semata. Namun untuk tahun ini berbeda, lantaran ia ingin pembagian dagingnya lebih merata untuk warga di DKI Jakarta.

"Insya Allah tepat sasaran ya, yan emang benar-benar warga yang harus dapetkan,"ucap Uya Kuya.

"Tadi pagi pertama di Menteng Atas, depan rumah, di Setiabudi, terus ke Karet Kuningan Setiabudi, terus abis itu kita ke Johar Baru, Jakarta Pusat, terus terakhir ini di tempat Astrid waktu kecil, di Cidodol, Kebayoran Lama," lanjutnya.

Selain itu, jumlah hewan kurban tahun ini adalah yang terbanyak ia miliki dari tahun sebelumnya.

"Nggak, ini baru kali ini kita turun empat, biasanya kita cuma satu sama dua," jelas Uya Kuya.

"Biasanya kita kalau kurban di rumah, orangtua, di komplek kan, tapi kita rasa di sana sudah banyak, jadi kita sebar aja di tempat lain," katanya lagi.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/33/3173618/uya_kuya-5AKz_large.jpg
Uya Kuya Klaim Berhenti Jadi Breeder Kucing sejak Tahun 2015
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/33/3167588/uya_kuya-Fbdn_large.jpg
Trauma, Uya Kuya Baru Berani Lihat Video Penjarahan Rumahnya 3 Hari setelah Kejadian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/33/3167530/uya_kuya-uP6t_large.jpg
Uya Kuya Ajukan Restorative Justice usai Temui Pelaku Penjarahan Rumahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/33/3167274/uya_kuya-bm48_large.jpg
Kucing Dijarah, Profesi Lawas Uya Kuya sebagai Breeder Kembali Diungkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/33/3106658/uya_kuya-oBWF_large.jpg
Uya Kuya Bangga Cinta Kuya Donasi untuk Korban Kebakaran di LA Meski Dihujat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/33/3106576/uya_kuya-6FgB_large.jpg
Uya Kuya Klaim Dapat Izin Merekam sebelum Ditegur Korban Kebakaran LA
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement