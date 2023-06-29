Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ria Ricis Ingin Operasi Hidung, Bantah untuk Mengubah Bentuk

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |23:01 WIB
Ria Ricis Ingin Operasi Hidung, Bantah untuk Mengubah Bentuk
Ria Ricis ingin operasi hidung (Foto: IG Ria Ricis)
A
A
A

JAKARTA - Ria Ricis mengungkap dirinya akan menjalani operasi di bagian hidung. Ia tak memungkiri jika banyak yang mempertanyakan apakah operasinya kali ini bertujuan untuk mempercantik agar bentuk hidungnya semakin mancung.

Dengan santai Ria Ricis menanggapi pertanyaan tersebut. Ia mengaku tak ingin mengubah bentuk hidungnya lantaran sudah cukup bersyukur atas pemberian Tuhan. Ia juga melempar candaan, dirinya khawatir sang suami tak mengenalnya lagi jika hidungnya menjadi lebih mancung.

"Ini juga kemarin ditanyain, sekalian dibikin mancung? Oh nggak. Aku udah bersyukur. Kalau dibikin mancung, Ryan nggak kenal. 'Ini siapa'?," kata Ria Ricis saat dijumpai di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis (29/6/2023).

 BACA JUGA:

Ria Ricis ingin operasi hidung

Lebih lanjut Ria Ricis pun mengungkap permasalahan pada hidungnya yang mengharuskannya untuk menjalani operasi dimana sampai menghambat pernapasannya.

"Hidung aku, pertama karena sinus, jadinya sengau suaranya. Ada yang udah bengkak dan menghambat jalur napas. Nggak bisa pakai obat doang. Kemudian tulang, operasi plastik, kenapa tulang karena ini agak belok," sambungnya.

Ibu satu anak itu juga mengaku belum dapat memastikan kapan dirinya akan dioperasi mengingat masih harus berkonsultasi lebih lanjut kepada dokter. Ia pun saat ini masih mengonsumsi obat-obatan.

"Belum nih (jadwal operasi) karena masih nunggu dua dokter. Satu bagian THT, satu lagi operasi plastik tulang. Jadi sekarang masih obat-obatan aja," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164967/ria_ricis_dan_moana-daS5_large.jpg
Baru Umur 3 Tahun, Putri Ria Ricis sudah Jadi Ibu Kos 8 Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158541/ria_ricis-MCka_large.jpg
Ria Ricis Habiskan Dana Rp1 Miliar demi Wujudkan Pesta Ulang Tahun Impian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147633/ria_ricis-c1oa_large.JPG
Ria Ricis Ingin Kuliah S2, tapi Lewat Jalur Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146912/ria_ricis-AzSL_large.jpg
Bukan Menikah, Ria Ricis Ungkap Rencana Masa Depan usai Dipacari Evan DC Music
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145818/oki_setiana_dewi-gmvN_large.jpg
Soal Kedekatan Ria Ricis dan Evan DC Music, Oki Setiana Dewi: Dia Tidak Cerita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145707/ria_ricis-miwY_large.jpg
Punya Pacar Baru, Ria Ricis Tak Ingin Buru-Buru Menikah Lagi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement