Ria Ricis Ingin Operasi Hidung, Bantah untuk Mengubah Bentuk

JAKARTA - Ria Ricis mengungkap dirinya akan menjalani operasi di bagian hidung. Ia tak memungkiri jika banyak yang mempertanyakan apakah operasinya kali ini bertujuan untuk mempercantik agar bentuk hidungnya semakin mancung.

Dengan santai Ria Ricis menanggapi pertanyaan tersebut. Ia mengaku tak ingin mengubah bentuk hidungnya lantaran sudah cukup bersyukur atas pemberian Tuhan. Ia juga melempar candaan, dirinya khawatir sang suami tak mengenalnya lagi jika hidungnya menjadi lebih mancung.

"Ini juga kemarin ditanyain, sekalian dibikin mancung? Oh nggak. Aku udah bersyukur. Kalau dibikin mancung, Ryan nggak kenal. 'Ini siapa'?," kata Ria Ricis saat dijumpai di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis (29/6/2023).

Lebih lanjut Ria Ricis pun mengungkap permasalahan pada hidungnya yang mengharuskannya untuk menjalani operasi dimana sampai menghambat pernapasannya.

"Hidung aku, pertama karena sinus, jadinya sengau suaranya. Ada yang udah bengkak dan menghambat jalur napas. Nggak bisa pakai obat doang. Kemudian tulang, operasi plastik, kenapa tulang karena ini agak belok," sambungnya.

Ibu satu anak itu juga mengaku belum dapat memastikan kapan dirinya akan dioperasi mengingat masih harus berkonsultasi lebih lanjut kepada dokter. Ia pun saat ini masih mengonsumsi obat-obatan.

"Belum nih (jadwal operasi) karena masih nunggu dua dokter. Satu bagian THT, satu lagi operasi plastik tulang. Jadi sekarang masih obat-obatan aja," jelasnya.