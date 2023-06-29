Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Verrell Bramasta Ngebet Berharap Bertemu Jodohnya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |21:17 WIB
Verrell Bramasta <i>Ngebet</i> Berharap Bertemu Jodohnya
Verrell Bramasta (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Verrell Bramasta konsisten selalu berdoa meminta agar bisa segera dipertemukan dengan jodohnya. Sebab Verrell memiliki keinginan untuk menikah sebelum usianya menginjak 30 tahun.

Bahkan, itu juga menjadi doa utamanya yang akan ia panjatkan saat ibadah umrah Oktober 2023.

"Kalau ditanya kenapa minta jodoh dulu, karena Penginnya sih sebelum umur 30 lah (menikah)" kata Verrell Bramasta saat ditemui di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (29/6/2023).

Verrell Bramasta

Verrell tetap bersyukur sebab Allah memberikan kenikmatan lainnya berupa rezeki dan karier yang sukses.

"Karena aku rasa Allah ngasih satu satu, enggak bisa semua kali ya, kayak dari karier Alhamdullilah udah dikasih, rezeki dikasih. Cuma mungkin yang terakhir disiapkan yang terbaik, mungkin jodoh. Makanya kita doanya di sana (di Tanah Suci)," jelas Verrell Bramasta.

Pemain sinetron Putri Untuk Pangeran berharap ia bisa menikah saat menginjak 27 tahun.

"Sebenarnya targetnya dari tahun lalu, cuma gimana ya, mungkin belum ya. Kalau bisa di umur 27 lah, ya tahun depan lah berarti," harap Verrell Bramasta.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
