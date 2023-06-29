Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Panas, Mediasi Dewi Perssik dan Ketua RT Terkait Penolakan Kurban Gagal Total

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |22:03 WIB
Panas, Mediasi Dewi Perssik dan Ketua RT Terkait Penolakan Kurban Gagal Total
Mediasi Dewi Perssik dan ketua RT gagal total (Foto: IG Dewi Perssik)
JAKARTA - Dewi Perssik akhirnya bertemu langsung dengan Malkan, Ketua RT 06/RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan di Masjid Babul Khoirot Kamis (29/6/2023). Pertemuan ini dalam rangka melakukan mediasi terkait persoalan penolakan hewan kurbannya.

Didampingi keponakannya, Rosa Meldianti, perempuan akrab disapa Depe tiba sekitar pukul 16.00 WIB. Sementara, Malkan dan beberapa tokoh setempat sudah terlebih dahulu hadir. Mediasi tersebut juga nampak mendapat pengawalan dari aparat kepolisian setempat.

Saat mediasi berlangsung, terlihat ketegangan antara Dewi Perssik dengan Malkan. Keduanya saling berbalas argumentasi dengan nada tinggi, dan disaksikan pula oleh banyak warga berkumpul di sekitar masjid.

Mediasi Dewi Perssik dan Ketua RT gagal total

Ketika mediasi di ruangan tertutup, di lantai atas Masjid Babul Khoirot, terdengar suara keras seorang pria mengingatkan Dewi Perssik bahwa masjid bukanlah tempat untuk menitipkan sapi.

"Masjid tempat umum, Pak Ustadz aja nggak masalah, kok RT malah marah-marah. RT itu harusnya mengayomi warganya,” kata Dewi Perssik pada saat proses Mediasi.

Mediasi yang berjalan hampir satu jam lamanya itu pun berakhir tanpa ada kejelasan dari kedua belah pihak. Rencana untuk menggelar konferensi pers setelah mediasi tersebut gagal.

“Jadi saya sampaikan disini melalui Pak RT, pertemuan ini deadlock. Kemudian, beliau (Dewi Perssik) tidak mau untuk tabayyun dalam hal ini. Kami welcome saja, kalau kami salah, kami minta maaf. Kalau beliau masih keukeuh, kami nggak bisa,” kata Abdi, Wakil Ketua RT 06/RW 04, Kelurahan Cilandak Barat.

Halaman:
1 2
