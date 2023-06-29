Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ibunda Ria Ricis Sempat Dilarikan ke Rumah Sakit saat Menunaikan Ibadah Haji

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |20:02 WIB
Ibunda Ria Ricis Sempat Dilarikan ke Rumah Sakit saat Menunaikan Ibadah Haji
Ibunda Ria Ricis sempat dilarikan ke rumah sakit saat ibadah haji (Foto: MPI)
TANGSEL - Yunifah Lismawati yang merupakan ibunda dari kakak beradik Oki Setiana Dewi dan Ria Ricis beberapa hari lalu harus dilarikan ke rumah sakit saat sedang melaksanakan ibadah haji. Sang ibu bersama Oki Setiana Dewi dan suaminya saat ini memang tengah menjalani ibadah haji.

Ketika rombongan ingin bergegas menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf, tiba-tiba sang ibu jatuh sakit, sehingga harus mendapat perawatan di rumah sakit.

Ria Ricis pun mengungkap kondisi terkini ibunya usai mendapat perawatan di rumah sakit. Ia mengatakan jika kondisi sang ibu sudah membaik. Ria Ricis juga menyebut sang ibu harus dilarikan ke rumah sakit lantaran kondisinya yang lemah akibat kelelahan.

"Alhamdulillah sekarang sudah membaik, kemarin itu memang karena ibu kecapean. Memang kondisinya aja yang sebenarnya sangat lemah," ujar Ria Ricis di Pesantren Maskanul Huffadz, Bintaro, Tangerang Selatan, (Kamis 29/6/2023).

Lebih lanjut Ria Ricis menjelaskan jika kondisi ibunya mendadak drop sehingga harus segera mendapat perawatan.

"Jadi mungkin ada drop sedikit yang harus dilarikan ke rumah sakit pada tiga hari terakhir," sambungnya

Ria Ricis pun kembali menegaskan bahwa kondisi ibunya baik-baik saja, tidak ada masalah kesehatan yang mengkhawatirkan.

"Tapi Alhamdulillah sekarang udah gak apa-apa, sudah membaik," pungkasnya.

