Via Vallen Pilih Kurban Kambing Ketimbang Sapi, Ini Alasannya

JAKARTA - Via Vallen membeli tiga ekor kambing, untuk dikurbankan di Hari Raya Idul Adha. Hal itu diketahui melalui postingan dirinya bersama suami, Chevra Yolandi.

Via merasa bahagia dengan pilihannya tersebut. Via ingin mencontoh kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, latar belakang lahirnya ibadah kurban.

"Mengambil hikmah dari kisah Nabi lbrahim AS yang hendak menyembelih rasa kepemilikan terhadap putranya, yaitu Nabi Ismail AS yang akhirnya digantikan dengan seekor domba," tulis Via Vallen melalui cuitan di akun instagram pribadinya, Kamis (29/6/2023).

Via Vallen pun menyimpulkan, jika berkurban kambing lebih baik daripada sapi. Menurutnya seekor kambing lebih baik untuk satu orang, ketimbang satu sapi, untuk 7 orang.

"Boleh jadi seekor kambing untuk 1 orang lebih baik dari pada seekor sapi untuk 7 orang. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha teman teman," tulisnya lagi.

