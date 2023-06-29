Verrell Bramasta Sedih Tidak Lihat Proses Penyembelihan Sapi Kurbannya

JAKARTA - Verrell Bramasta berkurban 5 ekor sapi di Hari Raya Idul Adha 2023. Sebanyak dua ekor sapi disembelih di kediamannya di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sementara tiga sapi lainnya untuk daerah pemilihan (dapil) ia nyaleg.

Verrell mengaku sedikit kecewa lantaran ia tidak bisa menyaksikan proses penyembelihan sapi kurbannya di kawasan rumahnya.

"Jujur kecewa ada sedikit cuman kan yang penting esensinya bukan melihat hewan kurban kita dipotong," ujar Verrell Bramasta saat ditemui di rumahnya, Kamis (29/6/2023).

Sebab panitia pemotongan kurban di kawasan kediaman Verrell ini melakukan penyembelihan lebih cepat dibandingkan perkiraan sang artis.

"Aku baru tahu yang potongan-potong (panitia) buru-buru. Biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya jam 10-an baru dipotong. Bahkan tahun lalu ada yang jam 12, sore juga ada," terang aktor 26 tahun itu.

Kendati begitu, Verrell mencoba berbesar hati bahwa ia memang sudah berniat untuk berbagi.

"Esensinya kan berbagi gitu jadi ya paling enggak intinya masih bisa dilakuin," jelas Verrell Bramasta.

Beruntung Verrell sempat melihat kedua sapi kurbannya semalam sebelum disembelih.

"Iya jadi itu lumayan last minute ketemu sapinya tadi malam. Yang satu sapinya itu makan mulu, yang satunya nangis. Jadi lumayan ada moment sama hewan kurban," ungkap Verrell Bramasta.