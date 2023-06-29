Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Verrell Bramasta Sedih Tidak Lihat Proses Penyembelihan Sapi Kurbannya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |17:02 WIB
Verrell Bramasta Sedih Tidak Lihat Proses Penyembelihan Sapi Kurbannya
Verrell Bramasta kurban 5 sapi (Foto: IG Verrell)
A
A
A

JAKARTA - Verrell Bramasta berkurban 5 ekor sapi di Hari Raya Idul Adha 2023. Sebanyak dua ekor sapi disembelih di kediamannya di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sementara tiga sapi lainnya untuk daerah pemilihan (dapil) ia nyaleg.

Verrell mengaku sedikit kecewa lantaran ia tidak bisa menyaksikan proses penyembelihan sapi kurbannya di kawasan rumahnya.

"Jujur kecewa ada sedikit cuman kan yang penting esensinya bukan melihat hewan kurban kita dipotong," ujar Verrell Bramasta saat ditemui di rumahnya, Kamis (29/6/2023).

Verrell Bramasta

Sebab panitia pemotongan kurban di kawasan kediaman Verrell ini melakukan penyembelihan lebih cepat dibandingkan perkiraan sang artis.

"Aku baru tahu yang potongan-potong (panitia) buru-buru. Biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya jam 10-an baru dipotong. Bahkan tahun lalu ada yang jam 12, sore juga ada," terang aktor 26 tahun itu.

Kendati begitu, Verrell mencoba berbesar hati bahwa ia memang sudah berniat untuk berbagi.

"Esensinya kan berbagi gitu jadi ya paling enggak intinya masih bisa dilakuin," jelas Verrell Bramasta.

Beruntung Verrell sempat melihat kedua sapi kurbannya semalam sebelum disembelih.

"Iya jadi itu lumayan last minute ketemu sapinya tadi malam. Yang satu sapinya itu makan mulu, yang satunya nangis. Jadi lumayan ada moment sama hewan kurban," ungkap Verrell Bramasta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/33/3173125/verrell_bramasta_dan_fuji-RLqx_large.jpg
Diisukan Putus dari Fuji, Verrell Bramasta: Alhamdulillah, Masih Silaturahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/33/3156674/verrell_bramasta-BZDS_large.jpg
Verrell Bramasta Bangga Jadi Duta Maritim Koarmada RI: Ini Bukan Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/33/3156475/verrell_bramasta-CJ7t_large.jpg
Jadi Duta Maritim, Verrell Bramasta Tegaskan Tak Terima Gaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3146071/verrell_bramasta-8ihG_large.jpg
Biodata dan Agama Verrell Bramasta, Artis dan Politisi yang Diserbu Fans di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/33/3144260/verrell_bramasta-osSy_large.jpg
Verrell Bramasta Dekat dengan Fuji, Ivan Fadilla Ngebet Punya Cucu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/33/3142820/fuji_dan_verrell-Tq0X_large.png
Momen Verrell Bramasta Cemburu saat Fuji Naik Motor Bareng Orang Lain
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement