Idul Adha, Gen Halilintar Kumpul Bareng dan Kurban Tiga Sapi

JAKARTA - Keluarga besar Atta Halilintar atau Gen Halilintar berkumpul di Hari Raya Idul Adha 2023. Acara kumpul-kumpul itu digelar di kantor Atta Halilintar berada di Kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan Kamis (29/6/2023).

Dalam Idul Adha ini, Gen Halilintar berkurban tiga sapi jumbo berjenis limosin. Salah satunya sapi bernama Tempe.

Thariq Halilintar mengatakan, tiga sapi kurban tengah dibersihkan dan siap untuk disalurkan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.

"Bentar lagi masih dibersihkan, kalau jumlahnya tiga ekor, tiga-tiganya sapi,"ujar Thariq Halilintar saat ditemui di Kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis (29/6/2023).

Thoriq mengatakan, sapi tersebut disembelih lebih pertama, karena sapi itu lebih agresif.

"Dia pertama karena paling agresif, jadi kayak mending yang kuat-kuat duluan. Lumayan ada perlawanan, tapi alhamdulillah lancar semuanya," jelas Thoriq.

