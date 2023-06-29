Keren, Rayyanza Bisa Beli Sapi 1 Ton dengan Uang Sendiri

Rayyanza Malik Ahmad Beli Sapi 1 Ton dengan Uang Sendiri (Foto: Rans Entertainment)

JAKARTA - Putra bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayyanza Malik Ahmad dijuluki si bayi cerdas. Banyak yang gemas dengan tingkah lucu bayi yang akrab disapa Cipung itu.

Bocah yang belum genap 2 tahun itu selalu senang tampil di depan layar bahkan ikut bekerja dengan menjadi model iklan. Tak heran apabila Cipung sudah memiliki penghasilan sendiri sampai mampu membeli sapi sendiri untuk berkurban.

Dalam video terbaru yang diunggah di kanal YouTube RANS Entertainment, Cipung disebut mampu membeli sapi kurban berukuran Jumbo dengan berat 1,1 ton menggunakan uang penghasilannya sendiri.

"Cipung beli sapi 1,1 ton hasil kerja keras sendiri. Raffi Nagita siapin puluhan sapi untuk berkurban," tulis judul video yang tayang pada Rabu (28/6/2023).

Suami Nagita Slavina itu juga mengajak Rayyanza untuk melihat sapi kurbannya. Adik Rafathar itu tampak tak takut ketika berada di dekat sapi besar di depannya.

"Lihat sapi Ipung (Cipung)" kata Raffi Ahmad sambil menggendong Rayyanza.

BACA JUGA: