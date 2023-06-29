Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ada Rezeki Melimpah, Verrell Bramasta Kurban 5 Ekor Sapi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |14:02 WIB
Ada Rezeki Melimpah, Verrell Bramasta Kurban 5 Ekor Sapi
Verrell Bramasta kurban 5 sapi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Verrell Bramasta berkesempatan berkurban di Idul Adha 2023. Pria 26 tahun itu bersyukur kerana ia jumlah hewan kurban yang ia beli lebih banyak dibandingkan tahun kemarin.

"Nggak terasa waktu cepat banget, karena baru tahun lalu kurban tahun ini kurban lagi. Alhamdulillah tahun ini kurban bisa lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya," ujar Verrell Bramasta saat ditemui di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (29/6/2023).

Lebih lanjut, putra sulung Venna Melinda dan Ivan Fadillah tak menampik bahwa di 2023 ini, rezekinya begitu melimpah.

Verrell Bramasta kurban 5 Sapi

Oleh karena itu Verrell bisa berkurban sapi sebanyak 5 ekor. Kemudian 2 ekornya disembelih di kediamannya, di kawasan, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Sedangkan 3 ekor lagi diserahkan ke daerah pemilihan (dapil) tempat dirinya nyaleg di Jawa Barat 7, yakni Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.

"Kalau di rumah daerah sini kemarin beli dua sapi, ini kan aku mulai jadi bacaleg. Jadi tiga sapi lagi di dapil, jadi ada lima," ungkap Verrell Bramasta.

Verrell Bramasta mengatasnamakan sapi kurbannya untuk 7 anggota keluarganya. Termasuk ibu sambungnya.

"Kalau di rumah ini kan boleh tujuh nama jadi aku, mama (Venna Melinda), Athalla, Vania, baby El, papah (Ivan Fadillah) mami Sarni," jelas sinetron Putri Untuk Pangeran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
