Ikut Berkurban, Anak Ayu Ting Ting Pilih Sapi Sendiri

, Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |13:01 WIB

Anak Ayu Ting Ting pilih sapi sendiri (Foto: MPI)

DEPOK - Anak Ayu Ting Ting, Bilqis Khumairah Razak, antusias memilih hewan kurbannya sendiri untuk disembelih.

Hal ini diungkapkan sang ibunda sebelum menjalani proses pemotongan sapi kurbannya.

"Dia milih sendiri sapi dia maunya yang mana," kata Ayu Ting Ting saat ditemui awak media di rumahnya, Kamis (29/6/2023).

Saking antusiasnya, bocah 10 tahun itu menyarankan agar domba peliharaan kakeknya, Ayah Ojak, juga disembelih.

"Dia (Bilqis-red) nanya 'Bun, Beno (domba peliharaan Ayah Ojak), nggak kita korbanin sekalian?," ujarnya.

"Ya ayah nggak bakal mau kambingnya dipotong. Kata Iqis bagi aja potong aja ya dari pada Beno nggak kita rawat," sambung Ayu Ting Ting.

Seperti diketahui, keluarga Ayu Ting Ting berkurban sebanyak tiga ekor sapi berbobot nyaris 1 ton.