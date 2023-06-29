Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sapinya Disembelih, Tangis Ria Ricis Pecah

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |12:01 WIB
Sapinya Disembelih, Tangis Ria Ricis Pecah
Hayabusa, sapi kurban Ria Ricis (Foto: MPI)
A
A
A

TANGSEL - Ria Ricis menyambut Hari Raya Idul Adha tahun ini dengan menyembelih sapi limosin berukuran jumbo yang diberi nama Hayabusa. Di momen Idul Adha kali ini, Ria Ricis dan sang suami, Teuku Ryan bersama putri mereka Cut Raifa Aramoana merayakannya di Pesantren Maskanul Huffadz milik kakak Ricis, Oki Setiana Dewi.

Ricis, Ryan dan Moana tiba di Pesantren Maskanul Huffadz dan langsung menyapa puluhan santri. Mereka bergegas menuju lokasi penyembelihan hewan kurban yang berada di pekarangan belakang pesantren. Terlihat beberapa hewan kurban dari para donatur sudah disembelih.

Hayabusa, sapi kurban Ria Ricis

Ketika Ricis melihat Hayabusa sedang bersiap-siap untuk disembelih, ia tak kuasa menahan tangis. Kepada para santri, Ricis berpesan agar selalu mencintai makhluk Allah SWT.

"Kita harus cinta sama semua makhluk Allah SWT," ujar Ria Ricis sambil mengelus sapinya yang akan disembelih di Pesantren Maskanul Huffadz, Bintaro, Tangerang Selatan, (Kamis 29/6/2023).

Sesekali Ryan yang menggendong Moana berusaha menyeka air mata istrinya. Beberapa kali Ricis juga terlihat menyampaikan salam perpisahan kepada Hayabusa sambil terus mengelus dan menepuknya.

Ia seolah menyampaikan pesan agar Hayabusa tetap tenang saat disembelih karena nanti mereka dipertemukan kembali di surga. Ria Ricis pun mengaku dirinya tak ingin bersedih namun tetap saja ia tak sanggup membendung air matanya.

"Bye Hayabusa, sampai bertemu di surga. Nanti kita ketemu lagi ya. Aduh gak bisa ngomong. Harusnya gak boleh sedih ya, aku ikhlas kok,"ujarnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
