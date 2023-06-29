Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kocak, Bilqis Minta Kambing Kesayangan Ayah Ojak Disembelih

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |11:01 WIB
Kocak, Bilqis Minta Kambing Kesayangan Ayah Ojak Disembelih
Kocak, Bilqis minta kambing kesayangan Ayah Ojak disembelih (Foto: IG Ayu Ting Ting)
DEPOK - Anak Ayu Ting Ting, Bilqis Khumairah Razak, menyarankan sang bunda untuk menyembelih domba kesayangan Ayah Ojak yang diberi nama Beno.

"Dia (Bilqis-red) nanya 'Bun, Beno nggak kita korbanin sekalian? (Kambing piaraan ayah)," kata Ayu Ting Ting saat ditemui di rumahnya Kawasan Depok, Jawa Barat, Kamis (29/6/2023).

Pelantun Alamat Palsu itu lantas menjelaskan reaksi Ayah Ojak terkait saran sang cucu.

Kocak, Bilqis Minta Kambing Kesayangan Ayah Ojak Disembelih

"Ya ayah nggak bakal mau kambingnya dipotong. Kata Iqis bagi aja potong aja ya dari pada Beno nggak kita rawat," tutur Ayu Ting Ting.

