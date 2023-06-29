Pengalaman Roro Fitria Idul Adha di Penjara, Patungan dengan Napi Lain demi Berkurban

JAKARTA - Roro Fitria mengenang momen menjalani Hari Raya Idul Adha ketika dipenjara saat terjerat kasus narkotika pada 2018.

Menurutnya, pengalaman tersebut sulit untuk dilupakan meski telah berlalu. Kala itu, Roro bahkan melakukan patungan dengan narapidana lain demi bisa berkurban.

"Yang nggak terlupakan saat di pesantren (penjara) ya kemarin, Idul Adha sama-sama narapidana patungan siapa yang mau kurban, jadi ya senang aja," kata Roro Fitria saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan belum lama ini.

Tak hanya itu, Roro juga mengaku sangat bersedih karena tak bisa menjalani dua kali momen lebaran bersama keluarganya.

"Saat itu almarhum Mama nggak ada jadi sedih, melewati 2 kali Idul Fitri dan Adha di dalam penjara," tutupnya.