Ayu Ting Ting Siapkan Tim Sendiri untuk Potong Sapi Kurbannya

JAKARTA - Ayu Ting Ting mengaku antusias menyiapkan proses pemotongan sapi kurban di rumahnya kawasan Depok, Jawa Barat, Kamis (29/6/2023).

Sebelumnya, Ayu Ting Ting dan keluarga telah melakukan salat Idul Adha di Masjid Al Huda Depok. Dia semangat berjalan kaki dari rumah menuju masjid agar mendapat shaf pertama.

"Ya seneng ya Alhamdulilah nggak kesiangan tahun ini, tahun lalu kesiangan tuh. Alhamdulillah lancar nggak dikasih halangan," kata Ayu Ting Ting saat ditemui di Depok, Jawa Barat, Kamis (29/6/2023).

Setelahnya, Ayu bergegas pulang untuk menyiapkan proses pemotongan sapi kurban. Tahun ini, ibunda Bilqis Khumairah Razak itu berkurban tiga ekor sapi berbobot besar.

"Biasanya kita sudah ada tim potong sendiri, pak haji sudah biasa tiap tahun di bantu keluarga aja nanti semua pasti dibagikan rata, Insya Allah semuanya, Insya Allah cukup," ujar Ayu Ting Ting.

"Iya (jadi tukang jagal juga), seneng masih di kasih banyak kerjaan dan saya harus tahu diri buat berbagi," sambungnya.