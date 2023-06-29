T.O.P Gabung, Netizen Korea Ancam Tak akan Nonton Squid Game Season 2

SEOUL - Netflix resmi mengumumkan daftar lengkap para cast Squid Game Season 2. T.O.P diketahui menjadi salah satu aktor yang akan membintangi drama arahan sutradara Hwang Dong Hyuk tersebut.

Tak lama dari pengumuman itu, netizen Korea ramai menyuarakan penolakan mereka terhadap rapper bernama asli Choi Seung Hyun tersebut. Bahkan, beberapa dengan tegas mengatakan ‘tidak akan menonton’ series tersebut jika tayang nanti.

“Tampaknya, Korea Selatan sudah kehabisan aktor terbaiknya sampai-sampai tim produksi Squid Game tidak bisa menemukan aktor lain, selain dia,” ujar seorang warganet dikutip dari Allkpop, pada Kamis (29/6/2023).

Warganet lainnya mengatakan, “Aku berharap, ketika Squid Game Season 2 tayang nanti, series ini menjadi proyek paling flop yang pernah dirilis Netflix.” Lainnya menambahkan, “Aku minta maaf pada aktor lainnya, tapi aku tak akan menonton season dua ini.”

Seorang netizen mengungkapkan, “Dari sini kita mengerti bahwa ternyata Hwang Dong Hyuk cukup kesulitan menggarap Squid Game Season 2. Dia merusak proyeknya sendiri bahkan sebelum syuting dimulai.”