Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

T.O.P Gabung, Netizen Korea Ancam Tak akan Nonton Squid Game Season 2

Muhammad Fillah Sofiandy , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |17:27 WIB
T.O.P Gabung, Netizen Korea Ancam Tak akan Nonton <i>Squid Game Season 2</i>
Netizen Korea tolak T.O.P BIGBANG gabung Squid Game 2. (Foto: FAVIM)
A
A
A

SEOUL - Netflix resmi mengumumkan daftar lengkap para cast Squid Game Season 2. T.O.P diketahui menjadi salah satu aktor yang akan membintangi drama arahan sutradara Hwang Dong Hyuk tersebut. 

Tak lama dari pengumuman itu, netizen Korea ramai menyuarakan penolakan mereka terhadap rapper bernama asli Choi Seung Hyun tersebut. Bahkan, beberapa dengan tegas mengatakan ‘tidak akan menonton’ series tersebut jika tayang nanti. 

“Tampaknya, Korea Selatan sudah kehabisan aktor terbaiknya sampai-sampai tim produksi Squid Game tidak bisa menemukan aktor lain, selain dia,” ujar seorang warganet dikutip dari Allkpop, pada Kamis (29/6/2023). 

Warganet lainnya mengatakan, “Aku berharap, ketika Squid Game Season 2 tayang nanti, series ini menjadi proyek paling flop yang pernah dirilis Netflix.” Lainnya menambahkan, “Aku minta maaf pada aktor lainnya, tapi aku tak akan menonton season dua ini.” 

T.O.P gabung Squid Game Season 2. (Foto: Netflix)

Seorang netizen mengungkapkan, “Dari sini kita mengerti bahwa ternyata Hwang Dong Hyuk cukup kesulitan menggarap Squid Game Season 2. Dia merusak proyeknya sendiri bahkan sebelum syuting dimulai.”

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155060/jo_yuri-8AhN_large.jpg
Jo Yuri Bantah Digaji Rp49 Miliar untuk Bintangi Squid Game 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/206/3150806/squid_game_season_3-sMmn_large.jpg
Sinopsis Series Squid Game 3, Nasib Akhir Gi Hun di Permainan Mematikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/206/3136946/squid_game_season_3-BCRq_large.jpg
Trailer Squid Game 3 Resmi Dirilis, Awal Ketegangan Baru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/206/3100993/squid_game_3-pRTe_large.jpeg
Netflix Tak Sengaja Bocorkan Tanggal Tayang Squid Game 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/206/3100828/squid_game_2-iEeX_large.jpg
Alasan Squid Game Season 2 Dibuat Menggantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/01/206/3100420/son_suk_gu-VQ14_large.jpg
Alasan Son Suk Gu 2 Kali Tolak Bintangi Squid Game
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement