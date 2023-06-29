Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Band Rock God Save The Kings Hadirkan Lagu Penuh Emosi

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |01:02 WIB
Band Rock God Save The Kings Hadirkan Lagu Penuh Emosi
GSTK, God Save The Kings (Foto: Ist)
JAKARTA - Band rock God Save The Kings (GSTK) menghadirkan lagu bertajuk Bosan. Lagu Bosan ini ditulis oleh Toni sang vokalis dengan bahasa yang sangat lugas dan penuh emosi.

Single ini dirilis oleh GSTK Records yang nantinya akan dikemas dalam format EP. Lagu Bosan bercerita tentang seseorang yang sudah menyerah dan muak dengan kondisi hubungannya dengan pasangannya.

"Dihadapkan pada pilihan antara putus atau tetap mempertahankan hubungan yang sudah jelas tidak sehat, kedua pilihan yang menyakitkan namun harus tetap diambil walau berat hati," ujar GSTK.

 GSTK

Dengan lirik yang lugas dan penuh emosi lagu ini menjadi pilihan untuk dijadikan single perdana dengan format baru GSTK.

