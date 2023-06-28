Malam Ini, Penentuan Juara Grand Final Kontes Ambyar Indonesia 2023

JAKARTA - Malam ini, Kontes Ambyar Indonesia 2023 akan menjadi momen menegangkan sekaligus menentukan bagi ketiga pesertanya: Fara (Yogyakarta), Mayangsari (Banyuwanyi), dan Viasa (Pacitan).

Mental kuat dan konsisten menjadi dua hal wajib dimiliki para calon bintang untuk bisa menjadi juara Kontes Ambyar Indonesia 2023. Penilaian para juri juga sangat berperan besar bagi kemenangan para calon bintang ini.

Panggung malam ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi mereka untuk memberikan penampilan terbaik di depan para juri, penonton di studio, dan para pendukung mereka di rumah.

Kontes Ambyar Indonesia 2023 akan diramaikan penampilan para bintang tamu: Radja, Dara Fu, We Hustle, Master Limbad, hingga Lala Widy. Sementara kursi juri masih akan diisi oleh Iis Dahlia, Inul Daratista, Happu Asmara, Raffi Ahmad, dan Danang.

Sementara Rian Ibram dan Nita Gunawan masih akan memandu jalannya acara. Lalu siapa yang akan menjadi pemenang Kontes Ambyar Indonesia 2023? Dukung terus kontestan jagoanmu dengan memberikan vote sebanyak-banyaknya.

Grand Final Kontes Ambyar Indonesia ditayangkan secara langsung di MNCTV, rumahnya dangdut Indonesian, pada 28 Juni 2023, pukul 21.00 WIB.