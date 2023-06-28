Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kisah Cinta Rumit Sinetron Cinta Tanpa Karena Kini Tayang di Vision+

Siti Mutammimah , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |17:58 WIB
Kisah Cinta Rumit Sinetron <i>Cinta Tanpa Karena</i> Kini Tayang di Vision+
Cinta Tanpa Karena. (Foto: MNC Media)
JAKARTARCTI mulai menayangkan sinetron Cinta Tanpa Karena, pada 15 Juni 2023. Proyek itu digarap oleh Rudi Aryanto, sutradara di balik sinetron populer, Putri untuk Pangeran dan Dunia Terbalik

Sinetron ini berkisah tentang Nuna (Ochi Rosdiana) yang menjalin asmara dengan seorang anggota satuan khusus bernama Dipta (Achmad Megantara). Nuna mencintai Dipta dan ingin menikah dengannya. 

Namun, kisah asmara mereka ditentang oleh orangtua Nuna. Alasannya, karena sudah ada jodoh yang dipersiapkan untuk Nuna, seorang pengusaha kaya bernama Ghani (Reuben Elishama). 

Ketika Dipta menjalankan tugas di luar kota, dia mendapat kabar bahwa sang kekasih sudah berbadan dua. Lalu siapa ayah bayi yang dikandung Nuna sebenarnya? Dan bagaimana kelanjutan hubungan Nuna dan Dipta? 

Kelanjutan kisah Cinta Tanpa Karena dapat Anda tonton melalui channel RCTI di Vision+, setiap hari pukul 20.15 WIB.

