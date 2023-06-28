Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Prilly Latuconsina Ungkap Tantangan Jadi Produser Sekaligus Aktris dalam Satu Film

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |08:01 WIB
JAKARTA - Prilly Latuconsina mulai merambah dunia di balik layar sejak tahun lalu dengan duduk di bangku produser. Namun demikian, ia tak begitu saja meninggalkan profesinya sebagai seorang aktris yang telah digelutinya sejak usia belia.

Sudah memproduseri beberapa judul film dan series di sepanjang tahun 2022, pertengahan tahun 2023 ini Prilly kembali menjadi produser dalam sebuah karya terbaru yang juga dibintanginya.

Prilly mengaku tentu menjadi kesulitan tersendiri baginya ketika harus bertanggung jawab sebagai produser dan aktris sekaligus dalam sebuah judul film.

 BACA JUGA:

"Jadi pemain susah, jadi produser susah nah ini digabung makanya saya stress haha,"ujar Prilly Latuconsina di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Aktris 26 tahun ini pun mengungkap perannya sebagai produser yang harus terlibat dalam sebuah proyek film jauh sebelum naskah dalam film tersebut dibuat. Prilly harus terlibat aktif untuk mendiskusikan segala proses produksi yang akan berlangsung, bukan sekadar memikirkan cerita dalam film yang akan dirilis.

"Jadi kalau produser aku terlibat dari awal banget sebelum jadi skrip masih dari ide cerita, terus bagaimana kita memproses itu semua, bikin strategi marketingnya ikut dalam proses kreatifnya bareng-bareng, memberikan banyak saran," jelasnya.

Prilly merasa tertantang karena harus membagi waktu sebagai seorang produser dan pemain. Jika biasanya ia bisa beristirahat sejenak usai melakoni adegan yang berat, kini ia juga harus memikirkan soal sesi evaluasi di bagian produksi.

"Terus pas syuting kadang aku full sebagai produser kadang jadi aktor juga, kayak hari ini abis adegan berat terus ada evaluasi jadi ikut evaluasi produksi, yang gitu-gitu udah pusing," sambungnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
