HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jelang Idul Adha, Ria Ricis Ucap Salam Perpisahan untuk Hayabusa Si Sapi Jumbo

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |23:10 WIB
Jelang Idul Adha, Ria Ricis Ucap Salam Perpisahan untuk Hayabusa Si Sapi Jumbo
Ria Ricis bersama Hayabusa, sapi kurbannya. (Foto: Instagram/@riaricis1795)
JAKARTA - YouTuber Ria Ricis jadi salah satu artis yang telah menyiapkan sapi dengan ukuran jumbo untuk kurban saat Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada Kamis (29/6/2023).

Perempuan yang akrab disapa Ricis itu pun mengabadikan momen bersama sapi kurbannya di akun Instagram pribadinya. 

Tak lupa, istri Teuku Ryan ini mengucapkan salam perpisahan kepada sapi kurbannya yang diberi nama Hayabusa.

"Hayabusa, Yu brik mai hat brik my haff. Tidak ada satu orangpun yang mau menyakiti kamu," tulisan Ria Ricis di Instagram pribadinya, Rabu (27/6/2023).

Ibu satu anak ini kemudian, berharap bahwa tidak ada netizen yang beranggapan jika dirinya menyakiti hewan kurbannya.

Halaman:
1 2
