Intip Sapi Limosin Atta Halilintar untuk Kurban Idul Adha

JAKARTA - Atta Halilintar kembali berkurban di tahun ini dengan membeli sapi limosin. Sapi tersebut bakal ia kurbankan di kediaman dan lingkungan rumahnya.

Saat disinggung soal harga dari sapi-sapi itu, Atta Halilintar enggan berkomentar. Karena merasa tidak enak, ketika membeberkan harga-harga sapi tersebut.

"Mungkin berapanya (harga) kalau disebutin enggak enak, tapi adalah beberapa sapi kurban di rumah beberapa juga kita sebarin di dekat rumah," kata Atta Halilintar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Suami dari Aurel Hermansyah ini tidak menjelaskan secara detail, berapa hewan kurban yang telah ia dapatkan dari peternakan. Namun yang jelas Atta akan berkurban untuk keluarganya, pada Idul Adha 1444 Hijriah.