Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Intip Sapi Limosin Atta Halilintar untuk Kurban Idul Adha

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |06:03 WIB
Intip Sapi Limosin Atta Halilintar untuk Kurban Idul Adha
Atta Halilintar kurban sapi limosin (Foto: IG Atta)
A
A
A

JAKARTA - Atta Halilintar kembali berkurban di tahun ini dengan membeli sapi limosin. Sapi tersebut bakal ia kurbankan di kediaman dan lingkungan rumahnya.

Saat disinggung soal harga dari sapi-sapi itu, Atta Halilintar enggan berkomentar. Karena merasa tidak enak, ketika membeberkan harga-harga sapi tersebut.

"Mungkin berapanya (harga) kalau disebutin enggak enak, tapi adalah beberapa sapi kurban di rumah beberapa juga kita sebarin di dekat rumah," kata Atta Halilintar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

 Sapi Limosin Atta Halilintar

Suami dari Aurel Hermansyah ini tidak menjelaskan secara detail, berapa hewan kurban yang telah ia dapatkan dari peternakan. Namun yang jelas Atta akan berkurban untuk keluarganya, pada Idul Adha 1444 Hijriah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/33/3169161/atta_halilintar-X47B_large.jpg
Alasan Atta Halilintar Pindahkan Sekolah Ameena usai Insiden Dibentak Satpam 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145629/atta_halilintar-wY2j_large.jpg
Intip Momen Atta Halilintar Berkurban di Pelosok NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135094/atta_halilintar-Jj2q_large.jpg
Atta Halilintar Ajak Anak SD Main Mini Soccer, Pupuk Calon Atlet Sejak Dini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/33/3128121/atta_halilintar_dan_aurel_hermansyah-lRiU_large.jpg
Rayakan Anniversary Pernikahan, Atta Bawa Aurel Honeymoon ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/33/3125997/atta_halilintar-mKxI_large.jpg
Atta Halilintar Girang Timnas Indonesia Menang, Tiru Selebrasi Ole Romeny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/33/3124408/atta_halilintar-8XVs_large.jpg
Timnas Indonesia Dibantai Australia, Atta Halilintar: Lemes Banget!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement