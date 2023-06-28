Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Parah, Bibir Dikta Berdarah Dicakar Jimbon

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |02:01 WIB
Parah, Bibir Dikta Berdarah Dicakar Jimbon
Bibir Dikta berdarah dicakar Jimbon, kucing kesayangan (Foto: IG Dikta)
JAKARTA - Dikta memamerkan potret bibirnya yang tengah berdarah. Lewat video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Dikta mengatakan bahwa ia barus saja dicakar oleh kucing kesayangannya, yaitu Jimbon.

"Gue lagi nyium-nyium Jimbon, dicakar," kata Dikta sambil melirik ke arah Jimbon yang sedang santai selonjoran di sampingnya.

 Bibir Dikta berdarah

Namun kucing kesayangannya itu tetap santai seolah tidak terjadi sesuatu. Namun alih-alih marah, mantan kekasih Chef Renata itu malah mengucapkan terima kasih kucing gembulnya itu.

"Makasih jimbon ," tulis Dikta di kolom keterangan.

Unggahan itu pun langsung menuai banyak respons kocak dari netizen.

Bahkan tak sedikit netizen yang ikutan memarahi sang kucing yang sudah melukai idola mereka.

