Parah, Bibir Dikta Berdarah Dicakar Jimbon

JAKARTA - Dikta memamerkan potret bibirnya yang tengah berdarah. Lewat video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Dikta mengatakan bahwa ia barus saja dicakar oleh kucing kesayangannya, yaitu Jimbon.

"Gue lagi nyium-nyium Jimbon, dicakar," kata Dikta sambil melirik ke arah Jimbon yang sedang santai selonjoran di sampingnya.

BACA JUGA: Dikta Wicaksono Getarkan BNI Java Jazz Festival 2023 dengan Lagu Blues

Namun kucing kesayangannya itu tetap santai seolah tidak terjadi sesuatu. Namun alih-alih marah, mantan kekasih Chef Renata itu malah mengucapkan terima kasih kucing gembulnya itu.

"Makasih jimbon ," tulis Dikta di kolom keterangan.

Unggahan itu pun langsung menuai banyak respons kocak dari netizen.

Bahkan tak sedikit netizen yang ikutan memarahi sang kucing yang sudah melukai idola mereka.