Atta Halilintar Kurban Sapi Limosin di Idul Adha Tahun Ini: Ada Beberapa

JAKARTA - Youtuber Atta Halilintar kembali berkurban di tahun ini dengan membeli beberapa sapi limosin. Rencananya beberapa sapi tersebut, bakal ia kurbankan di kediaman dan lingkungan rumahnya.

Saat disinggung soal harga dari sapi-sapi itu, Atta Halilintar enggan berkomentar. Suami Aurel Hermansyah ini tak enak hati untuk menyebut nominalnya.

"Mungkin berapanya (harga) kalau disebutin enggak enak, tapi adalah beberapa sapi kurban di rumah beberapa juga kita sebarin di dekat rumah," kata Atta Halilintar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (28/6/2022).

Bahkan, Atta tidak menjelaskan detail soal jumlah hewan kurban yang ia beli. Namun yang jelas, Atta akan berkurban untuk keluarganya pada Idul Adha 1444 Hijriah.