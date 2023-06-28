Sarwendah Ungkap Kondisinya usai Didiagnosis Idap Kista di Batang Otak

JAKARTA - Artis Sarwendah sempat didiagnosis memiliki kista di batang otaknya. Terkini, istri Ruben Onsu itu mengungkapkan kondisinya.

"Ya, istilahnya masih dalam pemantauan (dokter),” kata Sarwendah di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Sayangnya, ibu tiga anak ini tidak menjelaskan secara rinci terkait kondisi kesehatannya. Ia hanya meminta doa agar selalu diberikan kesehatan.

"Ya didoain aja supaya semuanya membaik lagi,” ucap Sarwendah.

Namun, Sarwendah tetap terlihat bugar dan menjalani aktivitasnya, meski mengidap penyakit langka tersebut.

Sebagai informasi, Sarwendah mengaku sudah mengalami gejala pusing berkepanjangan sejak tahun 2017.

Kemudian mantan personel Cherrybelle ini tahu bahwa ada penyakit langka di batang otaknya setelah menjalani pengangkatan kista.

