Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Akur Banget, Desta dan Natasha Rizky Liburan bareng usai Cerai

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |18:00 WIB
Akur Banget, Desta dan Natasha Rizky Liburan bareng usai Cerai
Desta dan Natasha Rizky. (Foto: Instagram/@desta80s)
A
A
A

JAKARTA - Artis Natasha Rizky dan Desta kini sudah resmi bercerai. Kendati begitu, mereka tetap menjalin hubungan yang baik demi membesarkan ketiga anaknya.

Seperti baru-baru ini, Natasha Rizky membagikan momen berlibur bersama anak-anaknya di Legoland Malaysia, lewat akun Instagram pribadinya.

"Here There and Everywhere," tulis Natasha Rizky dikutip Rabu (28/6/2023).

Memang tak tampak wajah sang mantan suami dalam postingan tersebut. Akan tetapi menelisik akun Instagram Desta, ternyata sang ayah ikut hadir menemani sang anak untuk berlibur.

Lewat Instagram Storynya, sahabat Vincent Rompies itu membagikan keseruannya di Legoland Malaysia bareng Natasha Rizky, Megumi, Mishka, dan Miguel.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/33/3048745/desta-AzPv_large.jpg
Desta Murka Lihat Video Cut Intan Nabila Digebukin Suami: Lelaki Pengecut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/33/3037317/natasha_rizki-25yh_large.jpg
Natasha Rizky Beri Tanggapan Usai Desta Keceplosan soal Keinginan Rujuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/33/3035312/desta-FODK_large.jpg
Desta Lakukan Transplantasi Rambut Usai Alami Kerontokan hingga Pitak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/612/3033839/desta_dan_natsha_rizki-1kPM_large.jpg
Potret Kompak Desta dan Natasha Rizky Rayakan Ulang Tahun Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/33/3032357/ariel_noah_desta_dan_vincent-aqEH_large.jpg
Reaksi Tak Terduga Desta Usai Disebut Ariel NOAH Bakal Nikah Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/33/3032283/desta-XdOw_large.jpg
Desta Keceplosan Ungkap Impian Rujuk dengan Natasha Rizky
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement