Akur Banget, Desta dan Natasha Rizky Liburan bareng usai Cerai

JAKARTA - Artis Natasha Rizky dan Desta kini sudah resmi bercerai. Kendati begitu, mereka tetap menjalin hubungan yang baik demi membesarkan ketiga anaknya.

Seperti baru-baru ini, Natasha Rizky membagikan momen berlibur bersama anak-anaknya di Legoland Malaysia, lewat akun Instagram pribadinya.

"Here There and Everywhere," tulis Natasha Rizky dikutip Rabu (28/6/2023).

Memang tak tampak wajah sang mantan suami dalam postingan tersebut. Akan tetapi menelisik akun Instagram Desta, ternyata sang ayah ikut hadir menemani sang anak untuk berlibur.

Lewat Instagram Storynya, sahabat Vincent Rompies itu membagikan keseruannya di Legoland Malaysia bareng Natasha Rizky, Megumi, Mishka, dan Miguel.