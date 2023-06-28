Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Hanum Mega, Selebgram Cantik yang Pergoki suami Selingkuh dengan Adik Kelas

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |17:00 WIB
Biodata dan Agama Hanum Mega, Selebgram Cantik yang Pergoki suami Selingkuh dengan Adik Kelas
Hanum Mega. (Foto: Instagram/@real.hanummegaa)
A
A
A

BIODATA dan agama Hanum Mega. Selebgram satu ini tengah jadi sorotan publik karena membongkar perselingkuhan sang suami, Achmad Herlambang alias Bambang.

Hanum mulanya melihat isi chat WhatsApp Bambang dengan perempuan lain yang ternyata adik kelasnya di sekolah dulu. Bahkan, mereka diam-diam berhubungan seksual di belakang Mega.

"Yang pertama masih dimaafin karna cuma micro cheating sama mantan, dikasih kesempatan untuk berubah," tulis Hanum, dikutip dari akun Instagramnya, Rabu (28/6/2023).

"Selanjutnya? Kirain berubah, ternyata malah pacaran sama ade kelas “KITA” udah berjalan 1 bulan dari bulan mei-juni, dan sudah berhubungan sex 3x di kontrakan si perempuan," sambungnya.

Hanum Mega lahir di Sumedang, Jawa Barat, 17 September 2001. Di usianya yang masih muda, ia sudah meraih kesuksesan sebagai beauty vlogger.

Beauty enthusiast pastinya sudah mengenal Hanum yang rajin mengunggah video tutorial dan tips make up di kanal YouTube. Selain itu, dia juga sering membagikan tips skincare dan review make up.

