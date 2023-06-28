Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Diisukan Putus, Fadly Faisal Masih Pakai Foto bareng Rebecca Klopper di HP

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |16:00 WIB
Diisukan Putus, Fadly Faisal Masih Pakai Foto bareng Rebecca Klopper di HP
Rebecca Klopper Dan Fadly Faisal. (Foto: Instagram/@fadlyfsl_)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan asmara Rebecca Klopper dan Fadly Faisal dikabarkan kandas di tengah jalan. Hal itu muncul setelah tersebarnya video syur yang diduga diperankan oleh Rebecca.

Dugaan putusnya asmara Becca dan Fadly pun diperkuat dengan aksi Becca yang tak lagi menuliskan nama Fadly di bio Instagram-nya. Keduanya juga jarang lagi terlihat bersama di sosial media.

Di tengah isu kandasnya hubungan mereka, Fadly justru bikin heboh karena kedapatan masih menyimpan foto Rebecca. Hal itu terungkap dari potret Fadly yang diunggah sang adik, Fujianti Utami di Insta Story-nya, Selasa, 27 Juni 2023

Dalam unggahan itu, terlihat saudara mendiang Bibi Ardiansyah ini duduk sembari memegang ponselnya. Nampak wallpaper ponsel Fadly diduga foto dirinya dan Becca yang masih tersimpan.

Potret itu seolah memperlihatkan sosok Fadly dengan wanita diduga Becca dan saling berdekatan. Namun, wajah wanita itu samar terlihat lantaran Fadly menutup dengan tangannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/33/3118521/rebecca_klopper-og5H_large.jpg
Rebecca Klopper Belajar Motor Kopling Lewat Syuting Sinetron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/33/3086871/rebecca_klopper-S3uT_large.jpg
Fadly Faisal Pamer Pacar Baru, Rebecca Klopper Banjir Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2988190/jelang-umrah-rebecca-klopper-sibuk-jalani-manasik-X7pCKx680j.jpg
Jelang Umrah, Rebecca Klopper Sibuk Jalani Manasik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2987804/diledek-netizen-saat-pakai-hijab-rebecca-klopper-sabar-ya-kan-baru-belajar-NP3QzIXmjM.jpg
Diledek Netizen saat Pakai Hijab, Rebecca Klopper : Sabar Ya, Kan Baru Belajar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/33/2956929/rebecca-klopper-sambut-bahagia-vonis-penyebar-video-syur-tm5AwimJxq.jpg
Rebecca Klopper Sambut Bahagia Vonis Penyebar Video Syur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/33/2956928/video-syur-tersebar-rebecca-klopper-tatap-masa-depan-I8t8OudHaH.jpg
Video Syur Tersebar, Rebecca Klopper Tatap Masa Depan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement