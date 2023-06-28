Diisukan Putus, Fadly Faisal Masih Pakai Foto bareng Rebecca Klopper di HP

JAKARTA - Hubungan asmara Rebecca Klopper dan Fadly Faisal dikabarkan kandas di tengah jalan. Hal itu muncul setelah tersebarnya video syur yang diduga diperankan oleh Rebecca.

Dugaan putusnya asmara Becca dan Fadly pun diperkuat dengan aksi Becca yang tak lagi menuliskan nama Fadly di bio Instagram-nya. Keduanya juga jarang lagi terlihat bersama di sosial media.

Di tengah isu kandasnya hubungan mereka, Fadly justru bikin heboh karena kedapatan masih menyimpan foto Rebecca. Hal itu terungkap dari potret Fadly yang diunggah sang adik, Fujianti Utami di Insta Story-nya, Selasa, 27 Juni 2023

Dalam unggahan itu, terlihat saudara mendiang Bibi Ardiansyah ini duduk sembari memegang ponselnya. Nampak wallpaper ponsel Fadly diduga foto dirinya dan Becca yang masih tersimpan.

Potret itu seolah memperlihatkan sosok Fadly dengan wanita diduga Becca dan saling berdekatan. Namun, wajah wanita itu samar terlihat lantaran Fadly menutup dengan tangannya.