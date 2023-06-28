Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

FIFTY FIFTY Ajukan Pembatalan Kontrak dengan ATTRAKT

Muhammad Fillah Sofiandy , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |13:15 WIB
FIFTY FIFTY Ajukan Pembatalan Kontrak dengan ATTRAKT
FIFTY FIFTY ajukan pembatalan kontrak dengan ATTRAKT. (Foto: ATTRAKT Creative Group)
SEOUL - FIFTY FIFTY merilis pernyataan resmi terkait kontrak eksklusif mereka dengan ATTRAKT. Lewat kuasa hukumnya, girl group tersebut telah mendaftarkan disposisi di Pengadilan Distrik Seoul Pusat, pada 19 Juni 2023.

BARUN selaku kuasa hukum FIFTY FIFTY mengatakan, disposisi pembatalan kontrak dilakukan karena ATTRAKT melanggar kesepakatan kerja. Hal itu, merusak rasa percaya Saena, Keena, Aran, dan Sio kepada agensinya.

“Selaku kuasa hukum, kami menemukan beberapa masalah dan menyurati ATTRAKT terkait hal tersebut. Namun mereka justru menyudutkan para member melalui berbagai pemberitaan media,” kata BARUN dikutip dari Soompi, pada Rabu (28/6/2023).

Meski masih sangat muda, member FIFTY FIFTY berusaha berpikir dan bertindak secara independen. Namun setelah melewati pertimbangan dan diskusi dengan orangtua, mereka memutuskan untuk menyuarakan permasalahan yang ada.

FIFTY FIFTY ajukan pembatalan kontrak terhadap ATTRAKT. (Foto: ATTRAKT)

Sayang, ATTRAKT enggan mendengarkan suara para member. Agensi itu justru menuding, ada pihak ketiga yang berusaha menggunakan pengaruhnya agar FIFTY FIFTY membatalkan kontrak mereka.

