HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayah Dimas Aditya Sempat Kritis, Alami Pelengketan Usus sebelum Meninggal

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |15:00 WIB
Ayah Dimas Aditya Sempat Kritis, Alami Pelengketan Usus sebelum Meninggal
Dimas Aditya. (Foto: Ravie/MPI )
A
A
A

JAKARTA - Keluarga aktor Dimas Aditya tengah merasakan duka mendalam setelah sang ayah, Benny Alimin, meninggal dunia, Selasa, 27 Juni 2023 malam.

Berdasarkan pantauan, Dimas Aditya dan istrinya, Tika Bravani, turut mengiringi proses pemakaman sang ayah di TPU Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (28/6/2023) sekitar pukul 10.00 WIB.

Sejumlah keluarga dan kerabat juga hadir untuk melepas kepergian mendiang Benny Alimin.

Seusai pemakaman, Dimas menjelaskan kronologi kepergian ayahnya. Sebelum berpulang, Dimas menyebut ayahnya sempat kritis selama dua minggu.

"Jadi bapak saya udah sebulan di rawat di rumah sakit, ini memang penyakit bawaan yang sudah lama. Jadi komplikasi juga dan nggak bisa kemana-mana karena faktor umur beliau sudah tua dan ada penyakit bawaan dan akhirnya setelah di operasi kondisi beliau semakin menurun," tutur Dimas Aditya di TPU Srengseng Sawah, Jakarta Selatan hari ini.

"Kalau sakit itu pelengketan usus, dan itu sebenarnya udah mulai terjadi setelah dulu ususnya dioperasi 2016, kemudian kambuh lagi dan itu prosesnya itu hampir sebulan dirawat terus operasi, abis operasi masuk HCU itu dua mingguan kritis," sambungnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
