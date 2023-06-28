Dewi Perssik Geram! Sapi Kurbannya Ditolak Ketua RT hingga Diminta Bayar Rp100 Juta

JAKARTA - Pedangdut Dewi Perssik meluapkan kekecewaannya terhadap sikap Ketua RT di kediaman pribadinya di Kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Menurut sang pelantun Mimpi Manis ini, sapi kurbannya ditolak. Bahkan, Pak RT meminta bayaran Rp100 juta untuk melakukan penyembelihan.

Hal itu disampaikan oleh Dewi Perssik melalui Live di akun Instagram pribadinya, Selasa, 27 Juni lalu. Dia menerangkan kronologi penolakan sapi kurbannya oleh Ketua RT setempat.

"Aku minta tolong ke ustaz didekat rumah untuk menitip sapi untuk kurban. Tapi, ART dan Security ku malah dibentak oleh Bapak RT 04 disekitar rumah ku ini. Katanya, lingkungan sini tidak butuh dan tidak kekurangan daging," jelas Dewi Perssik.

Perempuan akrab disapa Depe ini menceritakan, awalnya ia menitip dan meminta warga sekitar yang ingin mendapatkan daging sapi pada hari raya Idul Adha 2023 mendatang.

Bahkan tak tanggung-tanggung, Depe telah meminta bantuan dari para relawan Sahabat Ganjar untuk melakukan penyembelihan. Sebab, ia tidak ingin merepotkan warga setempat.