Ketika Berhenti di Sini Jadi Film Terberat Prilly Latuconsina, Ini Sebabnya

JAKARTA - Prilly Latuconsina kembali dipercaya untuk menjadi bintang utama dalam sebuah film. Kali ini, Prilly bukan hanya sebagai pemeran utama melainkan duduk di kursi produser dalam film terbarunya bertajuk Ketika Berhenti di Sini yang diproduksi Sinema Pictures bersama Legacy Pictures

Memerankan karakter Anindita Semesta yang sangat kompleks menjadi tantangan tersendiri bagi aktris 26 tahun itu. Bahkan, Prilly menganggap dari puluhan karakter yang pernah diperankannya, Anindita menjadi yang terberat hingga membuatnya frustasi. Bahkan, perubahan sikap dan mood juga sempat melanda dirinya dan turut disadari oleh lawan mainnya.

“Dita tuh kompleks banget. Aku sampai depresi, stres banget setiap hari. Aku bahkan direview oleh lawan main ku ‘mana Prilly yang aku kenal yang senyum, ceria, di sini kamu galak banget sih.’ Ini karakter terberat yang pernah aku main,” ujar Prilly Latuconsina di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Prilly menjelaskan mengenai Anindita sebagai sosok yang terbiasa memendam perasaan serta menjadi sosok yang sangat idealis dalam ambisi untuk menggapai mimpinya.

Meski cukup serupa dengan karakternya yang memilih untuk memendam segala perasaan yang sedang dirasakannya, Prilly tetap merasakan perbedaan yang cukup signifikan dimana dirinya masih berusaha untuk membagikan hal yang dialaminya kepada orang terdekat dan orangtuanya. Berbeda dengan Anindita yang selalu memendam semuanya hanya di kepalanya sendiri.

"Kalau aku menyimpan (perasaan) tapi orang terdekat tau. Kalau Dita itu teman enggak tahu, orang tua enggak tahu apa mimpinya. Itu semua ada di kepala dia,"sambungnya.

Bagian tersulit untuk menghidupkan karakter Anindita adalah saat ia harus mengekspresikan perasaan tanpa kata-kata tetapi perasaannya itu harus tetap terkena di hati penonton.

"Susah kayaknya memperlihatkan perasaan aku tanpa dialog, cuma beradegan diam doang, dapat enggak ya (ekspresi) lewat layar,” jelasnya.

