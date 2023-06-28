Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Ghea Youbi Jajal Dunia Akting, Bintangi Film Horor Tumbal Arwarod

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |16:00 WIB
Ghea Youbi Jajal Dunia Akting, Bintangi Film Horor <i>Tumbal Arwarod</i>
Ghea Youbi. (Foto: Instagram/@gheayoubi)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi dangdut, Ghea Youbi, dipercaya terlibat dalam film horor berjudul Tumbal Arwarod garapan sutradara Adhe Dharmastriya.

Ya, film itu menjadi debut Ghea Youbi di industri perfilman Tanah Air. Penyanyi kelahiran Bandung itu pun lantas menjelaskan alasannya menerima job sebagai akrtis peran.

"Iya ini project pertama Ghea, ini debut Ghea juga di perfilman, ini berjudul Tumbal Arwarod pastinya bergenre horor," kata Ghea Youbi dalam jumpa persnya di Kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Juni lalu.

"(Alasan terima job syuting) Karena pengen keluar dari zona nyaman juga terus juga mau mencoba hal yang baru juga karena dari kemarin kan nyanyi-nyanyi terus kan, kayaknya mau bawa tantangan baru nih," sambungnya.

Ghea mengaku sempat gugup ketika mendapat tawaran tersebut. Sebab, dia merasa belum terbiasa berakting di depan kamera.

"Tapi cukup seneng sih karena banyak dibantu sama temena-temen yang sudah berpengalaman," lanjut Ghea.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
