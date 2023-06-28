David Corenswet dan Rachel Brosnahan Terpilih Jadi Aktor Utama Superman: Legacy

LOS ANGELES - Warner Bros. dan DC Studios akhirnya mengumumkan cast film Superman: Legacy, setelah melewati proses audisi dan screen test selama berbulan-bulan.

David Corenswet terpilih untuk berperan sebagai Clark Kent alias Superman setelah melewati proses screen test dengan kostum dan make-up lengkap di hadapan Peter Safran, Co-Chairs DC Studios dan Gunn selaku sutradara.

Mengutip Deadline, Rabu (28/6/2023), film Superman: Legacy merupakan proyek perdana Corenswet berperan sebagai aktor utama. Sebelumnya, dia pernah membintangi film The Politician, Pearl, dan We Own This City.

Sementara Rachel Brosnahan dipercaya untuk menghidupkan karakter Lois Lane. Aktris pemenang Emmy itu merupakan salah satu peserta audisi yang menjadi jagoan untuk berperan sebagai Lois.

Dengan terpilihnya dua pemeran utama Superman: Legacy, kini James Gunn dikabarkan mencari aktor untuk berperan sebagai Lex Luthor dan karakter pendukung seperti teman baik Clark Kent, Jimmy Olsen.