Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

David Corenswet dan Rachel Brosnahan Terpilih Jadi Aktor Utama Superman: Legacy

Muhammad Fillah Sofiandy , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |12:30 WIB
David Corenswet dan Rachel Brosnahan Terpilih Jadi Aktor Utama <i>Superman: Legacy</i>
David Corenswet dan Rachel Brosnahan terpilih sebagai aktor utama Superman: Legacy. (Foto: Netflix/StyleCaster)
A
A
A

LOS ANGELES - Warner Bros. dan DC Studios akhirnya mengumumkan cast film Superman: Legacy, setelah melewati proses audisi dan screen test selama berbulan-bulan.

David Corenswet terpilih untuk berperan sebagai Clark Kent alias Superman setelah melewati proses screen test dengan kostum dan make-up lengkap di hadapan Peter Safran, Co-Chairs DC Studios dan Gunn selaku sutradara.

Mengutip Deadline, Rabu (28/6/2023), film Superman: Legacy merupakan proyek perdana Corenswet berperan sebagai aktor utama. Sebelumnya, dia pernah membintangi film The Politician, Pearl, dan We Own This City

Sementara Rachel Brosnahan dipercaya untuk menghidupkan karakter Lois Lane. Aktris pemenang Emmy itu merupakan salah satu peserta audisi yang menjadi jagoan untuk berperan sebagai Lois.

 David Corenswet terpilih jadi aktor utama Superman: Legacy. (Foto: Town Magazine)

Dengan terpilihnya dua pemeran utama Superman: Legacy, kini James Gunn dikabarkan mencari aktor untuk berperan sebagai Lex Luthor dan karakter pendukung seperti teman baik Clark Kent, Jimmy Olsen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/206/3173666//film_sukma-brtf_large.jpg
Baim Wong Bangga Sukma Tembus 1 Juta Penonton di Tengah Gempuran Film Hollywood
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/206/3171766//gtv_big_movies-JFqK_large.jpg
GTV Big Movies Persembahkan Deretan Film Blockbuster, Tak Perlu ke Bioskop!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/33/3171641//tom_holland-FA1z_large.jpg
Tom Holland Kecelakaan, Syuting Spider-Man: Brand New Day Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/206/3171437//wonder_woman-aPSZ_large.JPG
Proses Casting Wonder Woman Berlangsung, Siapa Pengganti Gal Gadot?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/206/3169930//james_gunn-pPvm_large.jpg
James Gunn Mulai Syuting Sekuel Man of Tomorrow April 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/206/3168062//film_the_conjuring_terakhir-5OnK_large.jpg
4 Fakta Film The Conjuring: Last Rites, Wajib Tahu Sebelum Nonton!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement