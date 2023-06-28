Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Elma Dae Deg-degan Nyanyikan Lagu Yovie Widianto

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |22:45 WIB
Elma Dae Deg-degan Nyanyikan Lagu Yovie Widianto
Elma Dae deg-degan nyanyikan lagu Yovie Widianto (Foto: Ist)




JAKARTA - Elma Dae menghadirkan single kedua bertajuk Tapi Sayangnya. Lagu tersebut merupakan karya dari Yovie Widianto bersama dengan Adrian Kitut yang merupakan songwriter sekaligus produser di balik lagu tersebut.

Lagu bertempo medium beat dengan nuansa flirty. Lewat lagu Tapi Sayangnya, Elma Dae hadir untuk memperkenalkan dimensi musiknya yang beda.

Tapi Sayangnya menggambarkan rumitnya cinta ketika ingin bersama seseorang yang tak bisa bersama kita. Dengan pembawaan vokal yang riang sekaligus edgy, pendengar dijamin ikut bergoyang saat Elma Dae melantunkan lirik sebagai berikut.

Elma Dae

"Aku tahu cintamu memang satu, tapi cinta kita tak pernah satu. Aku tahu kau memang sayang aku, tapi sayangnya bukan untuk aku," bunyi lirik Tapi Sayangnya.

Elma Dae menghadirkan Tapi Sayangnya dalam tiga versi bahasa yang berbeda, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jepang, dan bahasa Korea. Ragam versi bahasa ini pun merupakan wujud upaya Elma Dae dalam mengukuhkan dirinya sebagai solois pop Indonesia dengan visi serta keunikan tersendiri.

"Ngebawain lagu 'Tapi Sayangnya' dalam versi bahasa Jepang dan bahasa Korea juga tantangan banget buat aku. Jadi aku sangat sangat bersyukur bisa dibantu sama kak Hiroaki Kato dan kak Geun Woo. Lagu ini banyak mempertemukan aku sama temen-temen baru yang luar biasa keren!," lanjut Elma Dae. "Sejak awal aku memang berusaha untuk coba jadi warna baru di skena musik Indonesia saat ini, dengan harapan bisa nunjukin sisi lain aku yang mungkin belum semua orang tahu,” ujarnya.

