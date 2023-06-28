Cerita D'Masiv Merantau ke Surabaya, Manggung Diupah Nasi Goreng hingga Tidur di Tikar

JAKARTA - Perjalanan karier grup band D'Masiv tampaknya tak semulus yang dibanyangkan. Di awal karier, kelima personel band sempat merasakan pahitnya hidup.

Hal ini diceritakan oleh sang vokalis, Rian Ekky Pradipta melalui akun Twitternya. Dalam unggahan itu, Rian membagikan foto lawas kelima personel D'Masiv saat merantau ke Surabaya.

"Tahun 2006 pernah terdampar dua minggu di Surabaya. Tinggal di Taman Budaya Jatim," tulis Rian dikutip dari akun @RianEkkyP, Rabu (28/6/2023).

Konon, tujuannya ke Surabaya untuk mengadu nasib sebagai musisi kafe. Bahkan, Rian dkk pernah manggung dengan upah seporsi nasi goreng.

"Tidur hanya beralaskan tikar untuk bertahan hidup setiap malam manggung di cafe atau bar," lanjut Rian.

"Manggung di sela-sela homeband istirahat. Di bayar pake nasi goreng yang penting bisa makan," sambungnya.