Bikin Galau, Ini 7 Lagu Populer Tiara Andini

JAKARTA - Tiara Andini kini menjadi salah satu penyanyi yang sedang bersinar di kancah musik Tanah Air. Lagu-lagunya sukses menjadi hits dan digemari oleh kawula muda.

Jebolan Indonesian Idol X ini kerap menghadirkan lagu bergenre pop ballad yang super galau. Selain cantik, suara merdu Tiara seolah mampu menghipnotis para pendengar hingga candu dengan lagu-lagunya.

Berikut ini Okezone ulas 7 lagu populer Tiara Andini dengan jumlah streaming terbanyak di Spotify, dilihat pada Selasa (28/6/2023).

1. Usai

Lagu galau Tiara Andini yang satu ini rupanya sangat digemari penikmat musik Tanah Air Terbukti, Usai masuk ke jajaran single terpopulernya yang sudah didengarkan lebih dari 80 juta kali.

Lagu yang dirilis pada 25 November 2022 ini diciptakan oleh Andmesh Kamalemg. Berkisah tentang seseorang yang sedang terpuruk karena kehilangan orang tercintanya.