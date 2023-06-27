Bersama VOA, ROOV Jadi Aplikasi Konten Audio Terupdate Soal Pemberitaan Luar Negeri

JAKARTA - Masyarakat Indonesia tentu ak asing dengan media penyiaran asal Amerika Serikat. Voice of America (VOA) merupakan penyiaran internasional multimedia milik Negeri Paman Sam.

Bukan cuma menyiarkan informasi di negaranya, VOA pun turut menyebarluaskan informasi hingga ke berbagai negara termasuk Indonesia. Hal itu membuat VOA Indonesia dibentuk dan turut mengudara dari Washington, DC, Amerika Serikat, hingga menghasilkan program radio, televisi, dan situs web yang dibuat khusus untuk penonton Indonesia dalam bahasa Indonesia.

Saat ini, masyarakat Indonesia tak perlu risau untuk mencari berita dari VOA Indonesia. Pasalnya, ROOV telah bekerjasama dengan stasiun ini. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan komunikasi informasi dan ide yang terbuka di antara bangsa-bangsa di dunia, khususnya Amerika.

Agency for Global Media yang selanjutnya disebut 'USAGM diketahui telah memberikan lisensi kepada ROOV sejak Mei 2023. Terbaru, VOA Indonesia pun dapat diakses dalam platform RCTI+ ini dengan mudah.

"Mempebaharui informasi bagi user Roov menjadi hal yang kami ingin sajikan, baik informasi dalam negeri dan juga luar negeri. Kali ini kami berkesempatan bekerjasama secara resmi dengan VOA untuk menyajikan informasi dari VOA dalam bentuk podcast, sehingga user Roov bisa terus mengupdate informasi dalam bentuk audio," beber Leli Kamal selaku COO of Roov.

Akses media tersebut diketahui berupa audio, video, dan konten. Tentunya, akses media tersebut dapat memudahkan pendengar, VOA Indonesia dalam platform tersebut terbagi dalam beberapa topik.