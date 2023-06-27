Saksikan Malam Puncak Kontes Ambyar Indonesia 2023, Besok Malam!

JAKARTA - Kontes Ambyar Indonesia 2023 akan mencapai malam puncak pada Rabu, 28 Juni 2023. Para calon bintang tentunya akan tampil dengan penuh totalitas di atas panggung nan megah.

Tiga kontestan yang akan tampil di malam puncak Kontes Ambyar Indonesia 2023 adalah Fara (Yogyakarta), Viasa (Pacitan), dan Mayangsari (Banyuwangi).

Mental dan Konsisten menjadi salah satu bekal bagi para calon bintang untuk meraih juara. Bahkan, mereka dituntut untuk bisa menguasai kedua hal tersebut agar bisa menjadi juara di ajang Kontes Ambyar Indonesia 2023 untuk pertama kalinya.

Penilaian para juri pun sangat berperan bagi para ketiga calon bintang ini. Pasalnya, ketiga calon bintang ini memiliki ciri khas dalam bernyanyi dan penguasaan panggung yang berbeda pula.

Besok malam penampilan terakhir tiga kontestan di Kontes Ambyar Indonesia 2023 tentunya akan all out dengan memberikan yang terbaik. Penampilan dari bintang tamu juga tak kalah seru, diantaranya Radja, Dara Fu, we hustle, aksi seru dari master Limbad dan Lala Widy siap membuat Studio 14 Kebon Jeruk bergoyang bersama.

Formasi juri besok malam pun akan lengkap seperti Inul Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Raffi Ahmad dan Danang. Tak lupa pemandu acara Rian Ibram dan Nita Gunawan.