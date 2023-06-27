Main di Original Series Candy Caddy, Zulfa Maharani Didapuk Perankan Caddy Golf

JAKARTA - Candy Caddy merupakan original series terbaru dari Vision+. Menceritakan tentang seorang gadis bernama Yasmin yang menjadi Caddy, serial yang dibintangi oleh Zulfa Maharani ini bisa disaksikan melalui link ini.

Candy Caddy disutradarai oleh Myrna Paramita. Selain diperankan oleh Zulfa Maharani sebagai Yasmin, series Candy Caddy juga diwarnai dengan kemunculan Sugesta Handayani sebagai Monik, Arya Vasco sebagai Ray, Ciccio Manassero sebagai Adi, Yusuf Ozkan sebagai Yara, dan sederet pemeran berbakat lainnya.

Dalam episode perdananya, sosok Yasmin dikisahkan sebagai gadis yang hidup dalam ekonomi sulit. Hal itu membuatnya mengikuti workshop untuk menjadi Caddy di sebuah lapangan golf, dan mengikuti jejak temannya, yakni Monik.

Sayangnya, ia tak bisa terang-terangan menunjukkan pekerjaan barunya sebagai Caddy. Pasalnya, keluarga dan lingkungan sekitar Yasmin masih memandang profesi itu dengan sebelah mata.

Alhasil, Yasmin pun bekerja dengan sembunyi-sembunyi, baik dari keluarganya, maupun dari sang kekasih yang bernama Adi.

Selama mengikuti workshop di lapangan golf, Yasmin belajar banyak hal mengenai olahraga itu. Akan tetapi, ia juga sempat ragu untuk melanjutkan workshop lantaran melihat beberapa peristiwa di lapangan golf.

“Udah, lu nggak usah terlalu pikirin teorinya. Nanti juga kalo misalnya udah praktek lo negrti sendiri kok.” ujar Monik kepada Yasmin saat ia sedang fokus mempelajari ilmu workshop.

Serial Candy Caddy dapat disaksikan secara eksklusif di Vision+ dan hadir dalam 10 episode yang diperbarui setiap minggunya. Episode 1 dan 2 dapat disaksikan secara gratis, dan episode lengkapnya dapat disaksikan dengan berlangganan Vision+.