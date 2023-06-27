Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Main di Original Series Candy Caddy, Zulfa Maharani Didapuk Perankan Caddy Golf

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |16:23 WIB
Main di Original Series <i>Candy Caddy</i>, Zulfa Maharani Didapuk Perankan Caddy Golf
Vision+ Candy Caddy (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA - Candy Caddy merupakan original series terbaru dari Vision+. Menceritakan tentang seorang gadis bernama Yasmin yang menjadi Caddy, serial yang dibintangi oleh Zulfa Maharani ini bisa disaksikan melalui link ini.

Candy Caddy disutradarai oleh Myrna Paramita. Selain diperankan oleh Zulfa Maharani sebagai Yasmin, series Candy Caddy juga diwarnai dengan kemunculan Sugesta Handayani sebagai Monik, Arya Vasco sebagai Ray, Ciccio Manassero sebagai Adi, Yusuf Ozkan sebagai Yara, dan sederet pemeran berbakat lainnya.

Dalam episode perdananya, sosok Yasmin dikisahkan sebagai gadis yang hidup dalam ekonomi sulit. Hal itu membuatnya mengikuti workshop untuk menjadi Caddy di sebuah lapangan golf, dan mengikuti jejak temannya, yakni Monik.

Sayangnya, ia tak bisa terang-terangan menunjukkan pekerjaan barunya sebagai Caddy. Pasalnya, keluarga dan lingkungan sekitar Yasmin masih memandang profesi itu dengan sebelah mata.

Vision+ Candy Caddy

Alhasil, Yasmin pun bekerja dengan sembunyi-sembunyi, baik dari keluarganya, maupun dari sang kekasih yang bernama Adi.

Selama mengikuti workshop di lapangan golf, Yasmin belajar banyak hal mengenai olahraga itu. Akan tetapi, ia juga sempat ragu untuk melanjutkan workshop lantaran melihat beberapa peristiwa di lapangan golf.

“Udah, lu nggak usah terlalu pikirin teorinya. Nanti juga kalo misalnya udah praktek lo negrti sendiri kok.” ujar Monik kepada Yasmin saat ia sedang fokus mempelajari ilmu workshop.

Serial Candy Caddy dapat disaksikan secara eksklusif di Vision+ dan hadir dalam 10 episode yang diperbarui setiap minggunya. Episode 1 dan 2 dapat disaksikan secara gratis, dan episode lengkapnya dapat disaksikan dengan berlangganan Vision+.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/598/3161170/paket_premium_vision-Jrqo_large.jpg
Nonton Sekeluarga Cuma Rp20.000 per Bulan, Streaming Series, Kartun, hingga Olahraga di Vision+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement