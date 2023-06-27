Advertisement
MNC Licensing Hadirkan Upin & Ipin di Royal Plaza Surabaya dalam Rangka Liburan Sekolah

Aan haryono , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |14:54 WIB
MNC Licensing Hadirkan Upin & Ipin di Royal Plaza Surabaya dalam Rangka Liburan Sekolah
Upin & Ipin (Foto: Aan Haryono/MPI)
A
A
A

SURABAYA - Menyambut liburan sekolah, MNC Licensing bersama Royal Plaza Surabaya menghadirkan warna tersendiri untuk membuat anak-anak merasakan kebahagiaan. Salah satunya dengan menghadirkan Upin & Ipin.

Bertajuk 'Kembali ke Sekolah bersama Upin & Ipin', General Manager Royal Plaza Surabaya, Devina Chandra menuturkan bahwa event ini memang merupakan rangkaian acara untuk menyambut liburan sekolah. Bahkan, Royal Plaza juga menyajikan beragam rangkaian acara yang menarik dan seru seperti penampilan bakat dari siswa-siswi sekolah.

"Jadi ada pertunjukan musik, fashion show, dan kompetisi seperti lomba mewarnai karakter Upin & Ipin,” jelas Devina Chandra pada Jumat, 23 Juni 2023 kemarin.

Agar bisa berfoto bersama Upin & Ipin, tentunya ada syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya, pengunjung harus terlebih dahulu menunjukkan total struk pembelanjaan minimal Rp200 ribu di berbagai tenan yang ada di Royal Plaza.

Upin & Ipin (Aan/MPI)

"Kalau hanya nonton saja gratis, untuk anak-anak bisa langsung masuk ke area anak-anak," jelasnya.

