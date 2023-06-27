8 Artis Indonesia Tolak Ajakan Parpol untuk Nyaleg

JAKARTA - Tak sedikit artis Indonesia yang kini terjun di dunia politik. Bahkan artis-artis muda seperti Verrell Bramasta hingga Al Ghazali, mulai berani untuk mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif.

Kendati demikian, tak sedikit pula artis yang memilih untuk menolak ajakan Partai Politik untuk Nyaleg. Ada yang lantaran takut tak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dijanjikan, hingga mengaku lebih nyaman dengan pekerjaan sebagai seorang publik figur.

Berikut, artis Indonesia yang menolak ajakan Partai politik untuk nyaleg:

1. Jeremy Thomas

Memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi, aktor Jeremy Thomas nyatanya memilih untuk tak terjun ke dunia politik. Bahkan, banyaknya tawaran dari partai politik, tak membuatnya tergiur untuk meninggalkan dunia hiburan yang dikenalnya sejak masih muda.

"Saya mau fokus di swasta aja, saya belum berambisi banyak untuk terjun di partai politik," kata Jeremy Thomas.

2. Wendy Cagur

Presenter sekaligus komedian Wendy Cagur memilih untuk menolak ajakan masuk menjadi Caleg. Menurutnya, ia tak memiliki kapabilitas sebagai seorang anggota Partai Politik.

"Alhamdulillah Insya Allah sih gue tetap di jalur entertain aja di jalur komedi karena memang gue ngerasa gue nggak punya kapabilitas ke situ, memang selama ini berusaha untuk tetap berkarya," ujar Wendi Cagur.

Selain itu, Wendy juga mengaku takut gagal dalam menjalankan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepadanya. Hal itu membuat bapak tiga anak ini lebih memilih untuk fokus pada kariernya sebagai komedian.

3. Raffi Ahmad

Artis multitalenta Raffi Ahmad sejak 2018 lalu dikabarkan akan maju sebagai Caleg dari salah satu Partai Politik.Akan tetapi hingga saat ini, suai Nagita Slavina itu konsisten untuk tidak terjun ke dunia politik.