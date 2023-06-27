Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Clara Gopa, Pedangdut Seksi yang Dapat Ancaman Pembunuhan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |00:30 WIB
Biodata dan Agama Clara Gopa, Pedangdut Seksi yang Dapat Ancaman Pembunuhan
Clara Gopa (Foto: Ravie/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Clara Gopa menjadi salah satu artikel yang paling dicari. Pasalnya baru-baru ini, mantan personel Duo Semangka tersebut mengaku mendapatkan ancaman teror dari seseorang, hingga banyak orang yang ingin mengetahui tentang dirinya.

Kepada awak media, Calra menyebut bahwa teror itu sudah dialaminya sejak satu tahun lalu. Namun, Clara kala itu memilih untuk tidak menggubrisnya, lantaran dianggap hanya sekedar candaan semata.

Clara Gopa memiliki nama asli Clara Diandra. Ia diketahui lahir di Malang, Jawa Timur pada 25 Mei 1993.

Saat ini, usia Clara diketahui genap 30 tahun. Ia pun diketahui menganut agama Islam.

Clara Gopa

Nama Clara Gopa dikenal luas oleh masyarakat saat bergabung dengan grup dangdut Duo Semangka bersama Vanya Kiara. Namun setelah hengkang dari grup tersebut, ia kini dikenal sebagai seorang pengusaha yang memiliki bisnis dibidang kecantikan dan kesehatan.

Putri dari seorang anggota kepolisian yang telah meninggal dunia itu dikenal sebagai sosok yang cukup dermawan. Ia bahkan diketahui memiliki 40 anak yatim piatu di sebuah pesantren.

Baru-baru ini, Clara mengaku mendapat ancaman teror pembunuhan dari orang tak dikenal. Akibat dari ancaman tersebut, Clara sampai harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Nahasnya, menurut kuasa hukumnya, Niko Kili Kili, Clara tak hanya mendapat teror melalui media elektronik tetapi juga mistis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement