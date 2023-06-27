Biodata dan Agama Clara Gopa, Pedangdut Seksi yang Dapat Ancaman Pembunuhan

JAKARTA - Biodata dan agama Clara Gopa menjadi salah satu artikel yang paling dicari. Pasalnya baru-baru ini, mantan personel Duo Semangka tersebut mengaku mendapatkan ancaman teror dari seseorang, hingga banyak orang yang ingin mengetahui tentang dirinya.

Kepada awak media, Calra menyebut bahwa teror itu sudah dialaminya sejak satu tahun lalu. Namun, Clara kala itu memilih untuk tidak menggubrisnya, lantaran dianggap hanya sekedar candaan semata.

BACA JUGA: Clara Gopa Akui Sudah Dapat Teror Pembunuhan Sejak 1 Tahun Lalu

Clara Gopa memiliki nama asli Clara Diandra. Ia diketahui lahir di Malang, Jawa Timur pada 25 Mei 1993.

Saat ini, usia Clara diketahui genap 30 tahun. Ia pun diketahui menganut agama Islam.

Nama Clara Gopa dikenal luas oleh masyarakat saat bergabung dengan grup dangdut Duo Semangka bersama Vanya Kiara. Namun setelah hengkang dari grup tersebut, ia kini dikenal sebagai seorang pengusaha yang memiliki bisnis dibidang kecantikan dan kesehatan.

Putri dari seorang anggota kepolisian yang telah meninggal dunia itu dikenal sebagai sosok yang cukup dermawan. Ia bahkan diketahui memiliki 40 anak yatim piatu di sebuah pesantren.

Baru-baru ini, Clara mengaku mendapat ancaman teror pembunuhan dari orang tak dikenal. Akibat dari ancaman tersebut, Clara sampai harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Nahasnya, menurut kuasa hukumnya, Niko Kili Kili, Clara tak hanya mendapat teror melalui media elektronik tetapi juga mistis.