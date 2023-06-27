Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rizki Avarell Ungkap Perjuangan Jadi Konten Kreator hingga Raih Ratusan Ribu Followers

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |22:50 WIB
Rizki Avarell Ungkap Perjuangan Jadi Konten Kreator hingga Raih Ratusan Ribu Followers
Rizki Avarell (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Konten kreator comedy, Rizky Ananda Putra dikenal pula sebagai Rizki Avarell. Nama dari pria kelahiran Bekasi ini bahkan cukup dikenal oleh masyarakat sejak aktif memulai kontennya di 2018 silam.

Kala itu, Rizki Avarell baru saja lulus dari pendidikan SMK-nya. Hobi menonton video di Instagram yang viral di 2018, Rizki Avarell pun mencoba untuk membuat konten bersama teman-teman tongkrongannya.

Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ia pun mencoba peruntungannya dengan bermodalkan kamera hp dan di bantu dengan pencahayaan flash kamera hp. Ia bahkan memulai kontennya dengan membuat video berjudul 'Tips Buat Ngelupain Mantan'.

Video tersebut sempat diunggah olehnya melalui akun TikTok serta channel YouTube pribadinya.

Rizky Avarell

Berkat kegigihan serta konsistensinya, Rizki Avarell berhasil mengumpulkan 450 ribu followers di TikTok dan 10 ribu subscriber di akun YouTube pribadinya hanya dalam kurun waktu 5 tahun.

"Alhamdulillah senang banget ya aku bisa punya follower 450 ribu follower di TikTok dan 10 ribu subscriber," ujar Rizki Avarell.

"Semua tetap melalui proses dan tenaga serta pikiran untuk membuat konten yang kreatif yang bisa disukai banyak orang dan dilirik banyak orang," sambungnya.

Menariknya, hampir semua video yang diunggahnya di TikTok rata-rata mampu menjadi FYP. Bahkan konten yang dibuatnya kerap menjadi pusat perhatian hingga viral.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/33/3059701/ririn_kardila_putri-QFYC_large.jpg
Manfaatkan Media Sosial, Ririn Kardila Putri Sajikan Konten Positif Penuh Keceriaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/33/3056201/kartika_aprilia-FMxE_large.jpg
Konten Kreator Kartika Aprilia Mampu Bawa Perubahan di Masyarakat Lewat Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/598/3053401/syarif_yosee-raqf_large.jpg
Bergaya Unik dan Mahir Sepatu Roda, Syarif Yosee Buktikan Hobi Bisa Jadi Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/33/3046858/arief_muhammad-IC0Z_large.jpg
Baliho Wajah Arief Muhammad Muncul di Padang, Bakal Buat Gebrakan Apa Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/33/3039040/michael_sefrico-nQBf_large.jpg
Kisah Konten Kreator Tekno Michael Sefrico yang Kini Jadi Affiliate dengan Penghasilan Menggiurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/598/3037196/detektif_astral-I094_large.jpg
Detektif Astral Raih Rp100 Juta dalam 2 Hari Usai Tayangkan Konten Investigasi Horor
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement