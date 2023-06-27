Rizki Avarell Ungkap Perjuangan Jadi Konten Kreator hingga Raih Ratusan Ribu Followers

JAKARTA - Konten kreator comedy, Rizky Ananda Putra dikenal pula sebagai Rizki Avarell. Nama dari pria kelahiran Bekasi ini bahkan cukup dikenal oleh masyarakat sejak aktif memulai kontennya di 2018 silam.

Kala itu, Rizki Avarell baru saja lulus dari pendidikan SMK-nya. Hobi menonton video di Instagram yang viral di 2018, Rizki Avarell pun mencoba untuk membuat konten bersama teman-teman tongkrongannya.

Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ia pun mencoba peruntungannya dengan bermodalkan kamera hp dan di bantu dengan pencahayaan flash kamera hp. Ia bahkan memulai kontennya dengan membuat video berjudul 'Tips Buat Ngelupain Mantan'.

Video tersebut sempat diunggah olehnya melalui akun TikTok serta channel YouTube pribadinya.

Berkat kegigihan serta konsistensinya, Rizki Avarell berhasil mengumpulkan 450 ribu followers di TikTok dan 10 ribu subscriber di akun YouTube pribadinya hanya dalam kurun waktu 5 tahun.

"Alhamdulillah senang banget ya aku bisa punya follower 450 ribu follower di TikTok dan 10 ribu subscriber," ujar Rizki Avarell.

"Semua tetap melalui proses dan tenaga serta pikiran untuk membuat konten yang kreatif yang bisa disukai banyak orang dan dilirik banyak orang," sambungnya.

Menariknya, hampir semua video yang diunggahnya di TikTok rata-rata mampu menjadi FYP. Bahkan konten yang dibuatnya kerap menjadi pusat perhatian hingga viral.