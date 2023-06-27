Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Denny Sumargo Beri Pesan Menohok untuk Rendy Kjaernett, Singgung Soal Anak

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |20:50 WIB
Denny Sumargo Beri Pesan Menohok untuk Rendy Kjaernett, Singgung Soal Anak
Rendy Kjaernett (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Istri dari Rendy Kjaernett, Lady Nayoan, mulai wara wiri di berbagai podcast untuk menceritakan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Kali ini, Lady terlihat mampir ke YouTube milik Denny Sumargo dan membeberkan dugaan perselingkuhan tersebut.

Kepada Denny Sumargo, Lady mengatakan bahwa dirinya sengaja membongkar hal itu lantaran ingin melindungi dirinya serta ketiga buah hatinya. Mengingat, perselingkuhan suaminya sudah dilakukan selama kurang lebih satu tahun belakangan ini.

Sementara itu, Lady sendiri mengatakan bahwa dirinya sudah yakin dengan keputusannya untuk berpisah dari bintang film Thank You Cinta tersebut. ia pun menyebut jika dirinya sudah tak tahan dengan kelakuan suaminya yang menyelingkuhinya sebanyak tiga kali dengan perempuan yang sama.

Mengedar curhatan Lady, Denny Sumargo pun ikut angkat bicara. Ia bahkan sempat memberikan pesan menohok untuk Rendy Kjaernett.

Rendy Kjaernett

Dalam pesannya, suami dari Olivia Allan itu sempat menyinggung soal kondisinya yang sempat dihujat oleh netizen Indonesia beberapa tahun lalu. Bahkan, ia juga sempat angkat bicara terkait perjuangannya dan istri yang hingga kini belum dikaruniai momongan.

Pria yang akrab disapa Densu itu juga meminta agar Rendy bisa berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya.

"Buat suaminya Lady, gua nggak mau sebut nama karena gua gak mau tahu personal. Bro, dimanapun lu berada, this is Denny Sumargo talking to you, there is still a chance," ungkap Denny Sumargo di akun YouTubenya.

Halaman:
1 2
