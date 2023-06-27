Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ternyata, Rezky Aditya Sempat Beri Usulan Nama untuk Anak Wenny Ariani

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |20:01 WIB
Ternyata, Rezky Aditya Sempat Beri Usulan Nama untuk Anak Wenny Ariani
Rezky Aditya (Foto: Instagram)
JAKARTA - Rezky Aditya telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai ayah biologis dari anak perempuan yang dilahirkan oleh Wenny Ariani. Sayangnya, hingga kini suami dari Citra Kirana itu belum mau mengakui anak perempuan yang akrab disapa Kekey itu sebagai anaknya.

Bukan tanpa sebab, pasalnya putusan tersebut dijatuhkan tanpa melalui proses tes DNA.

Akan tetapi, baru-baru ini Wenny mengungkapkan sebuah cerita ketika dirinya dan Rezky masih menjalin hubungan dekat. Dalam akun YouTube Nexera Entertainment, Wenny mengatakan bahwa Rezky sempat memberi nama untuk putrinya, meski tak jadi ia pakai.

“Rezky sempat kasih nama, cuma saya nggak ambil,” ungkap Wenny Ariani.

Rezky Aditya

Bukan tanpa sebab, Wenny tak mau mengambil nama yang diberikan oleh Rezky. Pasalnya, kala itu pria 38 tahun tersebut tak mau mengakui anak yang dikandungnya.

Menariknya, Rezky memberikan nama untuk Kekey yang merupakan singkatan dari namanya dan juga Wenny Ariani.

Halaman:
1 2
